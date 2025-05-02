Iğdır'ın gözü play-off'ta

1. Lig mücadele eden Iğdır FK, yenilmezlik serisiyle düşme hattından çıktı, play-off kovalıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Iğdır'ın gözü play-off'ta
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02 Mayıs 2025 13:25
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, küme düşme hattındayken yakaladığı yenilmezlik serisiyle şimdi Süper Lig yolunda play-off için mücadele ediyor.

Son iki sezondur üst liglere yükselen Iğdır FK, bu çıkışını Süper Lig ile taçlandırmak istiyor.

Ligde 22 haftalık periyotta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan, 26 puanla 18. sırada bulunan takımın başına teknik direktör Çağdaş Çavuş getirildi.

Çavuş yönetiminde çıkış yakalayan Iğdır FK, oynadığı son 14 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 29 puan topladı ve puanını 55'e yükseltti.

Son 12 maçında yenilgi yaşamayan Iğdır ekibinin bu karşılaşmalarda aldığı sonuçlar şu şekilde:


Hafta Karşılaşma Skor
25 Iğdır FK-Ankara Keçiörengücü 3-0
26 Erzurumspor FK-Iğdır FK 0-0
27 Iğdır FK-Çorum FK 1-0
28 Manisa FK-Iğdır FK 0-1
29 Iğdır FK-Şanlıurfaspor 2-2
30 MKE Ankaragücü-Iğdır FK 0-4
31 Iğdır FK-Ümraniyespor 0-0
32 Amed Sportif Faaliyetler-Iğdır FK 0-0
33 Iğdır FK-İstanbulspor 3-0
34 Bandırmaspor-Iğdır FK 1-1
35 Iğdır FK-Sakaryaspor 4-0
36 Yeni Malatyaspor-Iğdır FK 0-9
Çavuş yönetiminde sahasında mağlubiyet yaşamadı

Iğdır ekibi, Çavuş yönetiminde 23. haftadan itibaren sahasında çıktığı 7 maçın 5'inden galibiyet, 2'sinden ise beraberlikle ayrıldı.

Ligin 37. haftasında 4 Mayıs Pazar günü şampiyonluğu ve Süper Lig'i garantileyen Kocaelispor'u ağırlamaya hazırlanan Iğdır FK, bu maçtan galibiyetle ayrılırsa play-off için büyük avantaj yakalayacak.

İki sezondur üst liglere yükselen Iğdır FK, bu sezon da Süper Lig'e çıkıp tarih yazmak istiyor.

 

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