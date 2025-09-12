12 Eylül
Iğdır FK'den 2 takviye birden!

Iğdır FK, kaleci Sinan Bolat ve orta saha oyuncusu Aaron Suarez'i kadrosuna kattı.

calendar 12 Eylül 2025 16:45 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2025 16:53
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Iğdır FK'den 2 takviye birden!
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, kaleci Sinan Bolat ve orta saha oyuncusu Aaron Suarez'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Belçika'nın Westerlo takımında forma giyen kaleci Sinan Bolat ile 1 yıl, Kosta Rika'nın Alajuelense takımında forma giyen Aaron Suarez ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Iğdır FK, son olarak teknik direktörü Çağdaş Çavuş ile yollarını ayırmıştı.

