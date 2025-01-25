Iğdır, büyük fırsatı tepti

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'ndan oynanan mücadele golsüz sona erdi.



Iğdır FK'de Valentin Eysseric, 80. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.



Maç boyunca Adanaspor 1, Iğdır FK ise 2 kez isabetli şut çekebildi. Topla oynama yüzdesinde Iğdır FK üstün olurken, bu oyununu pozisyona döndürmekte zorlandı.



3 maçın ardından puan alan Iğdır FK, puanını 26'ya çıkardı. Adanaspor ise 2 maç sonra puan aldı ve 16 puana yükseldi.



Adanaspor, gelecek hafta Pendikspor'a konuk olacak. Iğdır FK ise Başkent'te Gençlerbirliği ile karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



3'üncü dakikada Adanaspor'un sol kanattan atağında Ivan, topu ceza sahasına ortaladı. Rakip savunmanın arasından yükselen Çikalleshi'nin kafa vuruşunda top, üstten auta gitti.



5'inci dakikada Iğdır FK'nın sol kanattan atağında Gökcan, topu ceza sahasına ortaladı. Donkor'a çarpıp, kaleye yönelen topu kaleci Nurullah son anda kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



54'üncü dakikada serbest vuruş kazanan Adanaspor'da topun başına geçen Endri Çekici, ceza sahasına orta yaptı. Rakip savunmanın arasından yükselen Ciss'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.



75'inci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Iğdır FK'de Fofana, çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Fofana, Muammer'in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR kontrolünün ardından maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.



80'inci dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Eysseric, kalenin sağına şutunu çekti. Kaleci Nurullah, yerden gelen topu kurtardı.



90+1'inci dakikada Iğdır FK'nın atağında Eysseric, ceza sahası dışından sert bir şut gönderdi. Kaleci Nurullah, topu köşeden kornere çeldi.



Stat: Yeni Adana



Hakemler: Süleyman Bahadır, Selim Şenöz, Çağrı Yıldırım



Adanaspor: Nurullah Aslan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Donkor, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Can Esendemir (Dk. 67 Orkan Çınar), Innocent (Dk. 46 Endri Çekici), Sadiku, Mirza Cihan (Dk. 46 Adem Eren Kabak), Ivan, Ciss (Dk. 67 Fofana), Cikalleshi



Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Güngördü, Cebrail Karayel, Alim Öztürk, Conte, Alperen Selvi, Muammer Sarıkaya, Mert Çölgeçen (Dk. 86 İbrahim Akdağ), Gökcan Kaya, Avramovski (Dk. 64 Thuram), Regattin (Dk. 73 Eysseric), Malle (Dk. 86 Bruno)



Sarı kartlar: Dk. 18 Innocent, Dk. 79 Cikalleshi, Dk. 82 Fofana (Adanaspor), Dk. 16 Regattin, Dk. 25 Alim Öztürk, Dk. 84 Mert Çölgeçen (Alagöz Holding Iğdır FK)



