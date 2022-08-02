Süper Lig'de 5 Ağustos Cuma günü başlayacak 2022-2023 sezonu öncesinde şampiyonluk oranları iddaa risk yönetimi tarafından belirlendi.
iddaa risk yönetimi, yeni sezon öncesinde Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe ve Abdullah Avcı ile yoluna devam eden geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'a şampiyonluk yarışında eşit oran verdi. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un oranı 3.00 olarak açıklandı
Valerien Ismael ile yoluna devam eden Beşiktaş'a şampiyonluk yarışında 5,50 oran belirlenirken; Okan Buruk ile sezona başlayacak olan Galatasaray'ın oranı 6,50, Emre Belözoğlu'nun başında olduğu Medipol Başakşehir'in oranı 9.00 olarak açıklandı.
Geçen sezonun üçüncüsü Konyaspor'un şampiyonluk ihtimaline ise 15.00 oran verildi. Hemen oynamak için dokun.
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iddaa risk yönetimi, yeni sezon öncesinde Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe ve Abdullah Avcı ile yoluna devam eden geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'a şampiyonluk yarışında eşit oran verdi. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un oranı 3.00 olarak açıklandı
Valerien Ismael ile yoluna devam eden Beşiktaş'a şampiyonluk yarışında 5,50 oran belirlenirken; Okan Buruk ile sezona başlayacak olan Galatasaray'ın oranı 6,50, Emre Belözoğlu'nun başında olduğu Medipol Başakşehir'in oranı 9.00 olarak açıklandı.
Geçen sezonun üçüncüsü Konyaspor'un şampiyonluk ihtimaline ise 15.00 oran verildi. Hemen oynamak için dokun.
Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala büyük heyecan iddaa.com ve Mahallenin Güzel Bayisi'nde yaşanıyor. Kral Oran farkıyla daha fazla kazandıran iddaa.com ve Mahallenin Güzel Bayisi'nde kuponunuza ekleyeceğiz 4 maçla +%22 daha fazla kazanın.
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