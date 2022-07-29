iddaa'da şampiyonluk oranları; Avrupa yanıyor

Avrupa'da yeni sezon öncesinde iddaa şampiyonluk oranları belli oldu. Özel Etkinlik oranlarıyla futbol tutkunlarına kazandıran iddaa'da şampiyonluk oranları şimdiden heyecan yarattı.
İNGİLTERE'DE FAVORİ M.CITY
İngiltere'de Manchester City 1,45'lik oranıyla şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi. Liverpool'a ise 2,90 oran belirlendi. Ada'da son yıllarda çekişen bu iki takımın ardından Tottenham 10,00 oranıyla üçüncü favori olarak lanse edildi. Chelsea'ya ise 13,00 oran verildi.
PREMIER LİG ŞAMPİYONLUĞUNA TIKLA, OYNA
ALMANYA'DA FAVORİ NET
Almanya Ligi'ne yıllardır adeta ambargo koyan Bayern Münih, 1,11'lik oranıyla yeni sezonun favorisi olarak gösterildi. Erling Haaland'ı kaybeden Borussia Dortmund'un şampiyon olmasına ise 5,20 oran verildi. Leipzig ise 7,20 oranıyla üçüncü favori olarak dikkat çekti.
BUNDESLIGA ŞAMPİYONLUĞUNA TIKLA, OYNA
R.MADRİD, BARÇA'NIN ÖNÜNDE
İspanya'da şampiyonluk yarışında yine El Clasico yaşanacak. Karim Benzema önderliğinde zaferlere yelken açmak isteyen Real Madrid, 1,93'lük oranıyla favori olarak açıklandı. Transfer çalışmalarını sürdüren ve Bayern Münih'ten gol makinesi Robert Lewandowski'yi alan Barcelona, 2,08'lik oranıyla ezeli rakibinin gerisinde yer aldı.
LA LIGA ŞAMPİYONLUĞUNA TIKLA, OYNA
İTALYA YANGIN YERİ
İtalya'da geçen sezon şampiyonluğu kaçıran Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter 2,37'lik oranıyla şampiyonluğun favorisi olarak duyuruldu. Juventus 2,44 oranıyla ikinci favori oldu. Son şampiyon Milan ise 3,95'lik oranıyla şampiyonluk yarışında üçüncü favori olarak yer aldı.
İTALYA SERIE A ŞAMPİYONLUĞUNA TIKLA, OYNA
FRANSA'DE PSG NET
Fransa Ligi'nde kadro kalitesi ve ekonomik gücüyle rakibi olmayan Paris Saint Germain, 1,05'lik oranıyla şampiyonluğun uzak ara favorisi olarak duyuruldu.
FRANSA LIGUE 1 ŞAMPİYONLUĞUNA TIKLA, OYNA
İNGİLTERE'DE FAVORİ M.CITY
İngiltere'de Manchester City 1,45'lik oranıyla şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi. Liverpool'a ise 2,90 oran belirlendi. Ada'da son yıllarda çekişen bu iki takımın ardından Tottenham 10,00 oranıyla üçüncü favori olarak lanse edildi. Chelsea'ya ise 13,00 oran verildi.
PREMIER LİG ŞAMPİYONLUĞUNA TIKLA, OYNA
ALMANYA'DA FAVORİ NET
Almanya Ligi'ne yıllardır adeta ambargo koyan Bayern Münih, 1,11'lik oranıyla yeni sezonun favorisi olarak gösterildi. Erling Haaland'ı kaybeden Borussia Dortmund'un şampiyon olmasına ise 5,20 oran verildi. Leipzig ise 7,20 oranıyla üçüncü favori olarak dikkat çekti.
BUNDESLIGA ŞAMPİYONLUĞUNA TIKLA, OYNA
R.MADRİD, BARÇA'NIN ÖNÜNDE
İspanya'da şampiyonluk yarışında yine El Clasico yaşanacak. Karim Benzema önderliğinde zaferlere yelken açmak isteyen Real Madrid, 1,93'lük oranıyla favori olarak açıklandı. Transfer çalışmalarını sürdüren ve Bayern Münih'ten gol makinesi Robert Lewandowski'yi alan Barcelona, 2,08'lik oranıyla ezeli rakibinin gerisinde yer aldı.
LA LIGA ŞAMPİYONLUĞUNA TIKLA, OYNA
İTALYA YANGIN YERİ
İtalya'da geçen sezon şampiyonluğu kaçıran Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter 2,37'lik oranıyla şampiyonluğun favorisi olarak duyuruldu. Juventus 2,44 oranıyla ikinci favori oldu. Son şampiyon Milan ise 3,95'lik oranıyla şampiyonluk yarışında üçüncü favori olarak yer aldı.
İTALYA SERIE A ŞAMPİYONLUĞUNA TIKLA, OYNA
FRANSA'DE PSG NET
Fransa Ligi'nde kadro kalitesi ve ekonomik gücüyle rakibi olmayan Paris Saint Germain, 1,05'lik oranıyla şampiyonluğun uzak ara favorisi olarak duyuruldu.
FRANSA LIGUE 1 ŞAMPİYONLUĞUNA TIKLA, OYNA
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