iddaa'da şampiyonluk oranları; Avrupa yanıyor

iddaa'da İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa ligleri için şampiyonluk oranları açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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iddaa'da şampiyonluk oranları; Avrupa yanıyor
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29 Temmuz 2022 16:34
Avrupa'da yeni sezon öncesinde iddaa şampiyonluk oranları belli oldu. Özel Etkinlik oranlarıyla futbol tutkunlarına kazandıran iddaa'da şampiyonluk oranları şimdiden heyecan yarattı.

İNGİLTERE'DE FAVORİ M.CITY

İngiltere'de Manchester City 1,45'lik oranıyla şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi. Liverpool'a ise 2,90 oran belirlendi. Ada'da son yıllarda çekişen bu iki takımın ardından Tottenham 10,00 oranıyla üçüncü favori olarak lanse edildi. Chelsea'ya ise 13,00 oran verildi.

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ALMANYA'DA FAVORİ NET

Almanya Ligi'ne yıllardır adeta ambargo koyan Bayern Münih, 1,11'lik oranıyla yeni sezonun favorisi olarak gösterildi. Erling Haaland'ı kaybeden Borussia Dortmund'un şampiyon olmasına ise 5,20 oran verildi. Leipzig ise 7,20 oranıyla üçüncü favori olarak dikkat çekti.

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R.MADRİD, BARÇA'NIN ÖNÜNDE

İspanya'da şampiyonluk yarışında yine El Clasico yaşanacak. Karim Benzema önderliğinde zaferlere yelken açmak isteyen Real Madrid, 1,93'lük oranıyla favori olarak açıklandı. Transfer çalışmalarını sürdüren ve Bayern Münih'ten gol makinesi Robert Lewandowski'yi alan Barcelona, 2,08'lik oranıyla ezeli rakibinin gerisinde yer aldı.

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İTALYA YANGIN YERİ

İtalya'da geçen sezon şampiyonluğu kaçıran Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter 2,37'lik oranıyla şampiyonluğun favorisi olarak duyuruldu. Juventus 2,44 oranıyla ikinci favori oldu. Son şampiyon Milan ise 3,95'lik oranıyla şampiyonluk yarışında üçüncü favori olarak yer aldı.

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FRANSA'DE PSG NET

Fransa Ligi'nde kadro kalitesi ve ekonomik gücüyle rakibi olmayan Paris Saint Germain, 1,05'lik oranıyla şampiyonluğun uzak ara favorisi olarak duyuruldu.

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