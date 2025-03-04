Icardi oturdu, 'turistik yer' seçildi

Sevgilisi China Suarez ile İstanbul turuna çıkan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Karaköy'de bir bankta oturdukları kareyi sosyal medya üzerinden paylaştı. Söz konusu bank, Google Haritalar'da "Turistik Yer" olarak işaretlendi.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Icardi oturdu, 'turistik yer' seçildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mart 2025 14:46
Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, özel yaşamı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Wanda Nara ile çalkantılı bir boşanma süreci yaşayan yıldız oyuncu, China Suarez ile yeni bir ilişkiye başlarken yeni sevgilisiyle İstanbul'u gezdi.

'TURİSTİK YER' İLAN EDİLDİ

Mauro Icardi, Arjantin'e dönmeden önce sevgilisi China Suarez ile Beyoğlu'nu keşfe çıktı. Arjantinli oyuncu, İstanbul'un tarihi yerlerinde bol bol fotoğraf paylaşırken bir detay dikkat çekti.

Tanınmamak için kar maskesi takan Icardi, Ayasofya Camii ve Galata Köprüsü çevresinde yaptığı paylaşımlarla beğeni topladı. Icardi ve China Suarez'in Karaköy'de oturdukları bank Google Haritalar'da "Turistik yer" olarak işaretlendi.

Tıpkı Arda Turan'ın Barcelona'da oturduğu ve popüler olan bank gibi Icardi'nin oturduğu bank da taraftarların ilgi odağı olmayı başardı. Maskeyle dolaşmasına rağmen, Icardi, hayranlarının yoğun ilgisinden kurtulamadı.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery