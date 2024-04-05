Icardi'nin kulağı tüm tekliflere kapalı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, gelen baş döndürücü tekliflere karşın kulağını sezon sonuna dek kapadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Icardi'nin kulağı tüm tekliflere kapalı
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05 Nisan 2024 11:23
Mauro Icardi...

Son haftalarda formunu yeniden yakalayan ve şampiyonluk yarışında Aslan'ın en önemli kozu olduğunu Hatayspor karşısında da ispatlayan Arjantinli yıldıza menajerlerden büyük ilgi var. Icardi'ye özellikle İtalya'dan baş döndürücü öneriler geldiği ifade ediliyor.

KULAĞI SEZON SONUNA KADAR KAPALI

Gelen teklifler karşısında Mauro Icardi'nin ise şimdilik hiçbir seçeneği değerlendirmeye almadığı ve bu konuda sezon sonunu işaret ettiği belirtildi.

Tüm motivasyonunu şampiyonluk ve gol krallığı üzerine kuran dünyaca ünlü yıldızın "Galatasaray'da mutluyum ve şu an başka bir şey düşünmek istemiyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi. 

 
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