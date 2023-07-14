Icardi'nin eşi Wanda Nara tedavi altında

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın sağlık sorunları nedeniyle tedavi edildiği ve tatil planlarının ertelendiği belirtildi.
Arjantin basınının görgü tanıklarına dayandırdığı haberlere göre Çarşamba günü şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye yatan Nara'nın Perşembe öğleden sonraya kadar tedavi gördüğü ve sürecin devam ettiği ifade edildi. Görgü tanıkları eşinin yanında olan Mauro Icardi'nin stresli gözüktüğünü ifade edilirken Nara'nın yaşadığı sorunun kaynağının bulmak için bir dizi kan tahlili yapıldığı belirtildi.
Icardi çiftinin önce İtalya ve ardından İspanya'ya geçerek Ibiza'da tatil yaptıktan sonra Nara'nın Arjantin'e dönüp TV ve reklam çekimlerini planlayacağı, sonrasında ikilinin Avrupa'ya yapacağı transfer için görüşmelerinin gerçekleşeceği ifade edildi.
Geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'nin bonservisi için PSG ile 10 milyon euroya anlaşıldığı, Arjantinli oyuncuya ise benzer miktarda maaş ödeneceği bilgileri basına yansımıştı.
Arjantin basınının görgü tanıklarına dayandırdığı haberlere göre Çarşamba günü şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye yatan Nara'nın Perşembe öğleden sonraya kadar tedavi gördüğü ve sürecin devam ettiği ifade edildi. Görgü tanıkları eşinin yanında olan Mauro Icardi'nin stresli gözüktüğünü ifade edilirken Nara'nın yaşadığı sorunun kaynağının bulmak için bir dizi kan tahlili yapıldığı belirtildi.
Icardi çiftinin önce İtalya ve ardından İspanya'ya geçerek Ibiza'da tatil yaptıktan sonra Nara'nın Arjantin'e dönüp TV ve reklam çekimlerini planlayacağı, sonrasında ikilinin Avrupa'ya yapacağı transfer için görüşmelerinin gerçekleşeceği ifade edildi.
Geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'nin bonservisi için PSG ile 10 milyon euroya anlaşıldığı, Arjantinli oyuncuya ise benzer miktarda maaş ödeneceği bilgileri basına yansımıştı.