Trabzonspor maçına yedekler arasında başlayan Mauro Icardi, 82. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna dahil oldu.4 maç sonra sahalara dönenen futbolcu, tam olarak hazır görünmedi. Forması tehlikede olan Arjantinli yıldız, Trabzon dönüşü gece 3'te kendisi özel olarak hazırlanan soğuk odaya girdi ve kaslarını yeniledi.Sosyal medya hesabından bu anları paylaşan Icardi'yi artık sıkı bir forma rekabeti bekliyor.