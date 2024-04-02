Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'taki mücadeleyi Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.
Sarı-kırmızılı takıma, Hatayspor karşısında galibiyeti getiren golü 12. dakikada Mauro Icardi attı.
Süper Lig'deki galibiyet serisini 12 maça çıkaran Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk da tarihe geçti. Okan Buruk, Galatasaray'ın başında üst üste en fazla iç saha galibiyeti alan teknik direktör oldu. [19 maç]. Galatasaray'da bu rekor daha önce 18 maçla Mircea Lucescu'ya aitti.
Bu sonucun ardından Galatasaray, 84 puana yükseldi. Ligdeki liderliğini sürdüren Galatasaray, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puan farkını 5'e yükseltti. Hatayspor ise 33 puanda kaldı.
Galatasaray, ligdeki bir sonraki maçta Alanyaspor deplasmanına gidecek. Hatayspor ise sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY'DA 3 RÖTUŞ
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Galatasaray'ın teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.
RAMS Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Mauro Icardi 11'i ile çıktı.
Yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Tete, Kaan Ayhan, Tanguy Ndombele, Serge Aurier, Carlos Vinicius yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, milli ara öncesinde Süper Lig'de yapılan ve 4-3 kazandıkları Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan'ı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Abdülkerim Bardakcı, Ziyech ve Zaha'yı oynattı.
AURIER İLK KEZ KADRODA
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier ilk kez maç kadrosuna girdi.
Ara transfer döneminde İngiltere'nin Nottingham Forrest takımından transfer ettiği Aurier, Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat döndü. Yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalan 31 yaşındaki sağ bek, Hatayspor maçında ilk kez kadroya girdi.
Ayrıca yaklaşık 1 aylık sakatlık sürecini atlatan Davinson Sanchez de Hatayspor'a karşı yedekler arasında yer aldı.
5. KEZ DALYA DEDİ
Galatasaray'ın sahadaki efsanesi Fernando Muslera 500, teknik direktör Okan Buruk'un jokeri Barış Alper Yılmaz ise 100. kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.
Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan iki futbolcudan Muslera 5, Barış Alper ilk kez "dalya" heyecanı yaşadı.
Galatasaray'ın en fazla maça çıkan ve en fazla kupa kazanan yabancı oyuncusu olan Muslera, 402. kez Süper Lig maçında görev aldı. Uruguaylı kalecinin 53 UEFA Şampiyonlar Ligi, 21 Türkiye Kupası, 17 UEFA Avrupa Ligi, 7 TFF Süper Kupa müsabakası bulunuyor.
Galatasaray Kulübü, Muslera'nın 500. resmi maçına özel tasarlanan tişörtleri maç öncesi satışa çıkardı. Sarı-kırmızılı futbolcular ısınmaya bu tişört ile çıktı. Teknik direktör Okan Buruk da maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama sırasında Muslera'ya özel çıkarılan tişörtü giydi.
Maç öncesindeki seremonide Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, günün anısına Uruguaylı kaleciye plaket takdim etti.
Sarı-kırmızılı takımda 3. sezonunu geçiren Barış Alper Yılmaz ise 72. Süper Lig maçında ter döktü. Barış Alper, ayrıca 9 Türkiye Kupası, 19 Avrupa kupası maçında forma giydi.
100 GÜN SONRA İLK 11'DE
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, 100 gün sonra ilk 11'e girdi.
Son olarak 24 Aralık 2023'teki Fenerbahçe derbisinin başlangıç kadrosunda yer alan Ziyech, sonrasında gittiği Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat döndü. Son 2 Süper Lig maçına sonradan dahil olan tecrübeli kanat oyuncusu, 3 ay 9 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha ise Süper Lig'de 8 maçın ardından ilk 11'de mücadele etti. Son olarak 22. haftadaki İstanbulspor mücadelesinde ilk 11'e giren Zaha, sonrasındaki 8 maçın 7'sinde süre aldı. 31. yaşındaki hücum oyuncusu, bu karşılaşmaların tamamında sonradan oyuna girdi.
Sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı da 3 maçın ardından süre aldı.
4. KEZ KULÜBEDE
Teknik direktör Okan Buruk, milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nu bu sezon 4. kez bir maça yedeklerde başlattı.
Sarı-kırmızılı takımın en istikrarlı futbolcularından olan Kerem, bu sezon 29 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 14 Avrupa kupası olmak üzere 45 resmi müsabakada forma giydi.
Süper Lig'de sadece 6. haftadaki RAMS Başakşehir ve 13. haftadaki Corendon Alanyaspor maçlarına yedek bekleyen Kerem, bu sezon 3. kez kulübede oturdu. Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de bir maçta sonradan oyuna dahil oldu.
HALİL DERVİŞOĞLU RAKİP OLDU
Galatasaray'ın ara transferde Hatayspor'a kiraladığı Halil Dervişoğlu, RAMS Park'a misafir olarak geldi.
Sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılı formayla mücadele eden Halil, bu karşılaşmada Hatay temsilcisinin başarısı için mücadele etti.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Galatasaray, 12. dakikada öne geçti. Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda boş durumda kalan Icardi düzgün bir kafa vuruşuyla kaleci Erce'yi geçmeyi başardı.
ICARDI BU KEZ KAÇIRDI
Galatasaray, 17'de yine etkili geldi. Barış Alper Yılmaz sağ kanattan etkili geldi. Barış'ın ortasında herkesi aşan top arka direkteki Icardi'ye geldi. Icardi boş pozisyonda topu dışarı gönderdi.
MUSLERA GEÇİT VERMEDİ
Hatayspor 23'te beraberlik golüne yaklaştı. Savunma arkasına atılan uzun topta topu alan Rivas kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı geçemedi.
MERTENS DİREĞE TAKILDI
Galatasaray'da son dönemin formda ismi Dries Mertens, 28'de direğe takıldı. Belçikalı yıldızın sol çaprazdan kaleye plase şutu üst direğe çarpıp dışarı gitti.
GALATASARAY ÖNDE TAMAMLADI
Galatasaray, Mauro Icardi'nin attığı golle Hatayspor karşısında soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.
HATAYSPOR ATTI, OFSAYT
Hatayspor, 58'de golü buldu. Uzun kullanılan taç atışında Nikola Maksimovic'in kafa vuruşu Muslera'dan döndü. Dönen topu tamamlayan Carlos Strandberg topu ağlara yolladı. Hakem Ali Şansalan, VAR'la da görüştükten sonra ofsayt gerekçesiyle Hatayspor'un golünü iptal etti.
OKAN BURUK'TAN HAMLE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 67'de oyuna müdahalede bulundu. Galatasaray'da Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech oyundan alındı. Kaan Ayhan ile Kerem Aktükoğlu oyuna girdi.
GALATASARAY SKORU KORUDU
Hatayspor, eşitlik golü için son bölümde Galatasaray kalesinde gol aradı. Sarı-kırmızılı takım, rakibine net bir fırsat vermedi ve karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Ziyech'in sağdan ortasında ön direkte Mertens'in kafayla vurduğu top uzak direğin dibinden auta çıktı.
12. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Sağdan Mertens'in kullandığı kornerde altıpas üzerinde uygun durumda bulunan Icardi, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
16. dakikada Barış Alper'in sağdan ortasında top kaleci Erce ve defansı geçerek arka direğe geldi. Altıpas içinde uygun durumda vururken dengesini kaybeden Icardi, topu yandan auta atarken net bir fırsatı değerlendiremedi.
23. dakikada savunma arkasına atılan pasla sol kanattan hareketlenerek ceza sahasına giren Rivas, kaleci Muslera'yla karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, Uruguaylı file bekçisi soluna yatarak topun sahibi oldu.
27. dakikada ceza sahası sol köşesinde topu alan Mertens, uzak köşeye plase vuruş denedi. Kaleci Erce'yi geçen meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.
43. dakikada Ziyech'in soldan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Abdülkerim'in kafayla vurduğu top az farkla auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
58. dakikada VAR, Hatayspor'un golünü ofsayt sebebiyle geçerli saymadı. Ghoulam'ın sol taraftan kullandığı taçta Maksimovic, ceza sahası içinde meşin yuvarlağa kafayla vurdu. Kaleci Muslera'nın bu vuruşu çelmesinin ardından Strandberg, dönen topu önünde buldu ve golünü attı. VAR incelemesinde Strandberg'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol, iptal edildi.
63. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasında Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Strandberg, ceza sahası sol çaprazından vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.
71. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı kornerde Kaan Ayhan, altıpas çizgisi üzerinde topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90+3. dakikada Dele-Bashiru'nun pasında topla buluşan Kerim Alıcı, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak kornere çıktı.
Müsabaka, sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Ali Şansalan, Aleks Taşcıoğlu, Mehmet Kısal
Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz (Dk. 84 Tete), Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay (Dk. 84 Berkan Kutlu), Ziyech (Dk. 68 Kaan Ayhan), Mertens (Dk. 88 Vinicius), Zaha (Dk. 67 Kerem Aktürkoğlu), Icardi
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Matondo, Halil Dervişoğlu (Dk. 69 Fernandes), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 77 Dadashov), Dele-Bashiru, Rivas (Dk. 90+5 Boudjemaa), Strandberg (Dk. 77 Pedro)
Gol: Dk. 12 Icardi (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Rivas, Dk. 45+4 Ömer Faruk Beyaz (Atakaş Hatayspor), Dk. 82 Nelsson, Dk. 90+1 Vinicius (Galatasaray)
Sarı-kırmızılı takıma, Hatayspor karşısında galibiyeti getiren golü 12. dakikada Mauro Icardi attı.
Süper Lig'deki galibiyet serisini 12 maça çıkaran Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk da tarihe geçti. Okan Buruk, Galatasaray'ın başında üst üste en fazla iç saha galibiyeti alan teknik direktör oldu. [19 maç]. Galatasaray'da bu rekor daha önce 18 maçla Mircea Lucescu'ya aitti.
Bu sonucun ardından Galatasaray, 84 puana yükseldi. Ligdeki liderliğini sürdüren Galatasaray, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puan farkını 5'e yükseltti. Hatayspor ise 33 puanda kaldı.
Galatasaray, ligdeki bir sonraki maçta Alanyaspor deplasmanına gidecek. Hatayspor ise sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY'DA 3 RÖTUŞ
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Galatasaray'ın teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.
RAMS Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Mauro Icardi 11'i ile çıktı.
Yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Tete, Kaan Ayhan, Tanguy Ndombele, Serge Aurier, Carlos Vinicius yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, milli ara öncesinde Süper Lig'de yapılan ve 4-3 kazandıkları Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan'ı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Abdülkerim Bardakcı, Ziyech ve Zaha'yı oynattı.
AURIER İLK KEZ KADRODA
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier ilk kez maç kadrosuna girdi.
Ara transfer döneminde İngiltere'nin Nottingham Forrest takımından transfer ettiği Aurier, Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat döndü. Yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalan 31 yaşındaki sağ bek, Hatayspor maçında ilk kez kadroya girdi.
Ayrıca yaklaşık 1 aylık sakatlık sürecini atlatan Davinson Sanchez de Hatayspor'a karşı yedekler arasında yer aldı.
5. KEZ DALYA DEDİ
Galatasaray'ın sahadaki efsanesi Fernando Muslera 500, teknik direktör Okan Buruk'un jokeri Barış Alper Yılmaz ise 100. kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.
Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan iki futbolcudan Muslera 5, Barış Alper ilk kez "dalya" heyecanı yaşadı.
Galatasaray'ın en fazla maça çıkan ve en fazla kupa kazanan yabancı oyuncusu olan Muslera, 402. kez Süper Lig maçında görev aldı. Uruguaylı kalecinin 53 UEFA Şampiyonlar Ligi, 21 Türkiye Kupası, 17 UEFA Avrupa Ligi, 7 TFF Süper Kupa müsabakası bulunuyor.
Galatasaray Kulübü, Muslera'nın 500. resmi maçına özel tasarlanan tişörtleri maç öncesi satışa çıkardı. Sarı-kırmızılı futbolcular ısınmaya bu tişört ile çıktı. Teknik direktör Okan Buruk da maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama sırasında Muslera'ya özel çıkarılan tişörtü giydi.
Maç öncesindeki seremonide Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, günün anısına Uruguaylı kaleciye plaket takdim etti.
Sarı-kırmızılı takımda 3. sezonunu geçiren Barış Alper Yılmaz ise 72. Süper Lig maçında ter döktü. Barış Alper, ayrıca 9 Türkiye Kupası, 19 Avrupa kupası maçında forma giydi.
100 GÜN SONRA İLK 11'DE
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, 100 gün sonra ilk 11'e girdi.
Son olarak 24 Aralık 2023'teki Fenerbahçe derbisinin başlangıç kadrosunda yer alan Ziyech, sonrasında gittiği Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat döndü. Son 2 Süper Lig maçına sonradan dahil olan tecrübeli kanat oyuncusu, 3 ay 9 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha ise Süper Lig'de 8 maçın ardından ilk 11'de mücadele etti. Son olarak 22. haftadaki İstanbulspor mücadelesinde ilk 11'e giren Zaha, sonrasındaki 8 maçın 7'sinde süre aldı. 31. yaşındaki hücum oyuncusu, bu karşılaşmaların tamamında sonradan oyuna girdi.
Sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı da 3 maçın ardından süre aldı.
4. KEZ KULÜBEDE
Teknik direktör Okan Buruk, milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nu bu sezon 4. kez bir maça yedeklerde başlattı.
Sarı-kırmızılı takımın en istikrarlı futbolcularından olan Kerem, bu sezon 29 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 14 Avrupa kupası olmak üzere 45 resmi müsabakada forma giydi.
Süper Lig'de sadece 6. haftadaki RAMS Başakşehir ve 13. haftadaki Corendon Alanyaspor maçlarına yedek bekleyen Kerem, bu sezon 3. kez kulübede oturdu. Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de bir maçta sonradan oyuna dahil oldu.
HALİL DERVİŞOĞLU RAKİP OLDU
Galatasaray'ın ara transferde Hatayspor'a kiraladığı Halil Dervişoğlu, RAMS Park'a misafir olarak geldi.
Sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılı formayla mücadele eden Halil, bu karşılaşmada Hatay temsilcisinin başarısı için mücadele etti.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Galatasaray, 12. dakikada öne geçti. Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda boş durumda kalan Icardi düzgün bir kafa vuruşuyla kaleci Erce'yi geçmeyi başardı.
ICARDI BU KEZ KAÇIRDI
Galatasaray, 17'de yine etkili geldi. Barış Alper Yılmaz sağ kanattan etkili geldi. Barış'ın ortasında herkesi aşan top arka direkteki Icardi'ye geldi. Icardi boş pozisyonda topu dışarı gönderdi.
MUSLERA GEÇİT VERMEDİ
Hatayspor 23'te beraberlik golüne yaklaştı. Savunma arkasına atılan uzun topta topu alan Rivas kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı geçemedi.
MERTENS DİREĞE TAKILDI
Galatasaray'da son dönemin formda ismi Dries Mertens, 28'de direğe takıldı. Belçikalı yıldızın sol çaprazdan kaleye plase şutu üst direğe çarpıp dışarı gitti.
GALATASARAY ÖNDE TAMAMLADI
Galatasaray, Mauro Icardi'nin attığı golle Hatayspor karşısında soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.
HATAYSPOR ATTI, OFSAYT
Hatayspor, 58'de golü buldu. Uzun kullanılan taç atışında Nikola Maksimovic'in kafa vuruşu Muslera'dan döndü. Dönen topu tamamlayan Carlos Strandberg topu ağlara yolladı. Hakem Ali Şansalan, VAR'la da görüştükten sonra ofsayt gerekçesiyle Hatayspor'un golünü iptal etti.
OKAN BURUK'TAN HAMLE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 67'de oyuna müdahalede bulundu. Galatasaray'da Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech oyundan alındı. Kaan Ayhan ile Kerem Aktükoğlu oyuna girdi.
GALATASARAY SKORU KORUDU
Hatayspor, eşitlik golü için son bölümde Galatasaray kalesinde gol aradı. Sarı-kırmızılı takım, rakibine net bir fırsat vermedi ve karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Ziyech'in sağdan ortasında ön direkte Mertens'in kafayla vurduğu top uzak direğin dibinden auta çıktı.
12. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Sağdan Mertens'in kullandığı kornerde altıpas üzerinde uygun durumda bulunan Icardi, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
16. dakikada Barış Alper'in sağdan ortasında top kaleci Erce ve defansı geçerek arka direğe geldi. Altıpas içinde uygun durumda vururken dengesini kaybeden Icardi, topu yandan auta atarken net bir fırsatı değerlendiremedi.
23. dakikada savunma arkasına atılan pasla sol kanattan hareketlenerek ceza sahasına giren Rivas, kaleci Muslera'yla karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, Uruguaylı file bekçisi soluna yatarak topun sahibi oldu.
27. dakikada ceza sahası sol köşesinde topu alan Mertens, uzak köşeye plase vuruş denedi. Kaleci Erce'yi geçen meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.
43. dakikada Ziyech'in soldan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Abdülkerim'in kafayla vurduğu top az farkla auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
58. dakikada VAR, Hatayspor'un golünü ofsayt sebebiyle geçerli saymadı. Ghoulam'ın sol taraftan kullandığı taçta Maksimovic, ceza sahası içinde meşin yuvarlağa kafayla vurdu. Kaleci Muslera'nın bu vuruşu çelmesinin ardından Strandberg, dönen topu önünde buldu ve golünü attı. VAR incelemesinde Strandberg'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol, iptal edildi.
63. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasında Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Strandberg, ceza sahası sol çaprazından vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.
71. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı kornerde Kaan Ayhan, altıpas çizgisi üzerinde topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90+3. dakikada Dele-Bashiru'nun pasında topla buluşan Kerim Alıcı, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak kornere çıktı.
Müsabaka, sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Ali Şansalan, Aleks Taşcıoğlu, Mehmet Kısal
Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz (Dk. 84 Tete), Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay (Dk. 84 Berkan Kutlu), Ziyech (Dk. 68 Kaan Ayhan), Mertens (Dk. 88 Vinicius), Zaha (Dk. 67 Kerem Aktürkoğlu), Icardi
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Matondo, Halil Dervişoğlu (Dk. 69 Fernandes), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 77 Dadashov), Dele-Bashiru, Rivas (Dk. 90+5 Boudjemaa), Strandberg (Dk. 77 Pedro)
Gol: Dk. 12 Icardi (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Rivas, Dk. 45+4 Ömer Faruk Beyaz (Atakaş Hatayspor), Dk. 82 Nelsson, Dk. 90+1 Vinicius (Galatasaray)
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