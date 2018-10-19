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Ibrahimovic: ''Mourinho'yu kıskanıyorlar...''

Zlatan Ibrahimovic, Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho'yu savundu ve eleştirileri kıskançlığa bağladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ibrahimovic: ''Mourinho'yu kıskanıyorlar...''
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19 Ekim 2018 19:12
MLS ekiplerinden LA Galaxy forması giyen Zlatan Ibrahimovic, Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho hakkında konuştu.

Eski teknik direktörünü savunan Ibrahimovic, "Herkes Mourinho'yu eleştiriyor, bence bunun nedeni sonuçlar değil, nedeni onun karakteri. Onu kıskandıkları için eleştiriyorlar. Biz inandığımızı yapıyoruz ve sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz." sözlerini kullandı.

37 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon LA Galaxy'de 25 maçta 21 gol ve 6 asist kaydetti.

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