MLS ekiplerinden LA Galaxy forması giyen, Manchester United teknik direktörühakkında konuştu.Eski teknik direktörünü savunan Ibrahimovic, "Herkes Mourinho'yu eleştiriyor, bence bunun nedeni sonuçlar değil, nedeni onun karakteri. Onu kıskandıkları için eleştiriyorlar. Biz inandığımızı yapıyoruz ve sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz." sözlerini kullandı.37 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon LA Galaxy'de 25 maçta 21 gol ve 6 asist kaydetti.