Ibrahima Konate'nin kıyafeti olay oldu!

Liverpoollu savunmacu Ibrahima Konate, Fransa Milli Takımı formasıyla milli takıma katılırken giydiği parlak yeşil kapüşonla dikkatleri üzerine çekti.

, Fotoğraf; Imago
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Ibrahima Konate'nin kıyafeti olay oldu!
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07 Ekim 2024 19:29
Liverpool'un 25 yaşındaki savunma oyuncusu Ibrahima Konate, Fransa Milli Takımı'nın antrenmanına yeşil bir başlık giyerek geldi.

Konate, Fransa'nın Milletler Ligi'nde İsrail ve Belçika'ya karşı oynayacağı maçlarda forma giymek için milli kampa katıldı.

TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Yüzünü gizlemek için fermuarlı yeşil kapüşonlu bir kıyafet giyen Konate, arabasından indiğinde tüm dikkatleri üzerine çekti.



"BENİ TANIMIYOR MUSUNUZ?"

Konate, gazetecileri doğru birkaç adım attıktan sonra gülerek, "Beni tanımıyor musunuz? Tahmin etmeye çalışın." dedi.



Liverpool savunma oyuncusu daha sonra kimliğini ortaya çıkarmak için kapüşonunu açtı. 

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