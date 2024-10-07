Ibrahima Konate'nin kıyafeti olay oldu!

Ibrahima Konate, Fransa Milli Takım kampına ilginç bir şekilde katıldı.👀pic.twitter.com/rCeqkcrYvM



— Sporxtv (@sporxtv) October 7, 2024

Liverpool'un 25 yaşındaki savunma oyuncusu Ibrahima Konate, Fransa Milli Takımı'nın antrenmanına yeşil bir başlık giyerek geldi.Konate, Fransa'nın Milletler Ligi'nde İsrail ve Belçika'ya karşı oynayacağı maçlarda forma giymek için milli kampa katıldı.Yüzünü gizlemek için fermuarlı yeşil kapüşonlu bir kıyafet giyen Konate, arabasından indiğinde tüm dikkatleri üzerine çekti.Konate, gazetecileri doğru birkaç adım attıktan sonra gülerek,dedi.Liverpool savunma oyuncusu daha sonra kimliğini ortaya çıkarmak için kapüşonunu açtı.