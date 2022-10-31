İbrahim Yılmaz: "Jesus tekme atmadı"

İstanbulspor forması giyen İbrahim Yılmaz, Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertli teknik adam Jorge Jesus ile aralarında geçen diyaloğu anlattı. Yılmaz, sosyal medyada Jesus'un tekme anlattı şeklinde yorumlanan pozisyon için böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com
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İbrahim Yılmaz: 'Jesus tekme atmadı'
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31 Ekim 2022 15:20
İstanbulspor forması giyen İbrahim Yılmaz, Fenerbahçe maçında Jorge Jesus ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.

Mücadelede kenarda sakatlık geçirdiği anlarda Jesus ile fotoğrafı özellikle sosyal medyada deneyimli teknik adamın kendisine tekme attığı şeklinde yorumlanan ve tepkilere yol açan İbrahim Yılmaz böyle bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi.

Yayıncı kuruluşa konuşan Yılmaz, "Önemsiz bir durum, şaka yoluyla (Jesus'un tekme hareketi) yapılan bir hareket. Sonrasında da başımı okşadı zaten. Büyütülecek bir durum yok." dedi.

İşte o fotoğraf:




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