İbrahim Yılmaz: 'Jesus tekme atmadı'

İstanbulspor forması giyen İbrahim Yılmaz, Fenerbahçe maçında Jorge Jesus ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.Mücadelede kenarda sakatlık geçirdiği anlarda Jesus ile fotoğrafı özellikle sosyal medyada deneyimli teknik adamın kendisine tekme attığı şeklinde yorumlanan ve tepkilere yol açan İbrahim Yılmaz böyle bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi.Yayıncı kuruluşa konuşan Yılmaz,dedi.