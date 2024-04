İbrahim Üzülmez: 'Çok iyi mücadele ettik'

Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Galatasaray'a 4-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren İbrahim Üzülmez: "İyi oynadık. Galatasaray'a karşı iyi hazırlandık. Birebirlerde agresif olmamız gerektiğini söyledik. 35 dakikalık süreye bakınca önemli işler yaptık. Geldiğimiz günden itibaren çok çalışarak, sıkıntıları hissettirmeyerek oyun gücü oluşturduk. Bu bizleri mutlu ediyor. Hiçbir maçta oyun olarak oyuncularım geri düşmedi, Fenerbahçe, Başakşehir, Galatasaray, Samsunspor'a karşı. Direnç gösteren bir takım olduk. Bundan dolayı gurur duyuyorum. Tabii ki kaybediyoruz, üzülüyoruz. Yukarı çıkmaya çalıştıkça zaman zaman alternatif anlamında sıkıntılarımızdan, gol yollarındaki sıkıntılarımızdan kazanamıyoruz. 35'e kadar 0-0, biz atabilir öne geçebilirdik. 2-0 geriye düştük, 2-2 olabilirdi. Gidip gidip atamıyoruz. Atamayınca böylesine önemli bir takıma ve Barış Alper'e karşı belirleyici olabiliyor. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Oyuncularımıza ne gösterdiysek saha içerisinde bunu yapmaya çalıştılar. Çok iyi geçiş oyunu oynadık. Bizim adımıza eksik olan tek şey gol, goller. Ön tarafta 3-4 tane, sonradan oyuna girenleri de önemli bir takıma karşı bu kadar mücadele verilir. Bu mücadelenin karşılığında gol atamadığınızda, defansif anlamda problemler yaşadık. Sonuçta kaybettik. Oyun olarak iyi oynadığımız bir müsabakayı kaybettik. Galatasaray'a karşı çok önemli işler yaptık." dedi.



"BASİT HATADA GOL YEDİK"



İbrahim Üzülmez, "Tabii insanlara anlatamazsın. Samsun'da iyi oynayıp, gol atamayıp kaybediyorsun. Geçen hafta Başakşehir'e olağanüstü mücadele verip 10 kişi kalınca kaybediyorsun. 35 dakika Galatasaray'ı ceza sahası içine sokmuyorsun, en ufak basit hatada gol yiyorsun. Kaybettiğiniz zaman anlatamıyorsunuz. Ben kendimle de oyuncularımla da çok gurur duyuyorum. İnşallah bundan sonraki haftalarda dirençli bir şekilde mücadele edeceğiz. Ligde kalmak için vargücümüzle mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.



"BARIŞ ALPER YIPRATTI"



Genç teknik adam ayrıca, "Serkan maçın en iyilerindendi. Barış Alper çok hareketli bir oyuncu. Ortaya giriyor, mevkisini değiştiriyor, boş alanda topla buluşmaya çalışıyor. Fiziksel anlamda önemli bir güce ulaştı. Bizi yıprattı. Serkan da ikili mücadelelerde her şeyini ortaya koydu. Barış Alper'e yönelirsen arkasından Icardi, Mertens, Ziyech geliyor. Çok önemli oyunculara karşı oynuyoruz. Pendikspor takımı, Fenerbahçe ve Galatasaray deplasmanlarında armayı en iyi şekilde taşıdı. Kaybederken bile taraflı tarafsız herkesin olumlu görüş belirttiği bir takım olduk. Bu bizi mutlu ediyor. İstediğimiz buydu. Golleri de atsak, daha iyi yerlerde olabilsek. Sonuçlandırmada sıkıntı yaşayınca sıralamada burada kalabiliyoruz." açıklamasını yaptı.



BASIN TOPLANTISI



Üzülmez, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini aktaran Üzülmez, "Üzüntülüyüz. Maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Hafta içerisindeki çalışmalarımızda ofansif anlamda yetenekli ve üretken bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Maçın ilk 30-35 dakikalık süre içerisinde rakibe çok fazla alan, gol pozisyonu vermeyen ve dirençli bir takım olmaya çalıştık. Geldiğimiz günden itibaren oyuna çok fazla dokunuş yaptık. Bir oyun gücü çıkarttık. Sonuna kadar direnç gösteren, mücadele eden, kaybetse dahi herkesin alkışlayabileceği bir takım olduk. Ancak sonuç alamıyoruz. Bu da bizi üzüyor." diye konuştu.



Galatasaray'a karşı pozisyonlar bulduklarını aktaran Üzülmez, "Bugün 0-0 iken 2-3 pozisyonumuz var. Öne geçebilirdik. 2-0'dan sonra 2-2'yi bulabilecek pozisyonlarımız var. Gidip atamadık. Karşımızda da ofansif anlamda yetenekli, çabuk, teknik becerisi yüksek, dripling yapabilecek oyuncular var. Barış Alper çok ön plana çıktı. Bugün oyuncularımla gurur duyuyorum. Çok iyi mücadele ettik, direnç göstermeye çalıştık. Gidip atamadığınız, geçişlerde eksik yakalandığınız zaman yetenekli oyuncular affetmiyor, cezalandırıyor. Bunların sıkıntılarını yaşadık." ifadelerini kullandı.



İbrahim Üzülmez, her maçta, her takıma karşı başa baş mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bugün ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Oyuncularıma, kaybederken alkışlanan bir takım oluşturmak istediğimizi söylemiştik. Bu süreçte bu direnci gösterdik. Galatasaray'ı galibiyetinden dolayı, oyuncularımı da mücadelesinden ötürü tebrik ederim." diye konuştu.



"İYİ OLAN ŞAMPİYON OLSUN"



İbrahim Üzülmez, Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışını da değerlendirdi.



Şampiyonluk mücadelesinin kendilerini ilgilendirmediğini vurgulayan Üzülmez, "İyi olan, güçlü olan, iyi oynayan, fair-play içinde maç kazanan şampiyon olsun. Ancak beni bulunduğumuz durumdan çıkmak ilgilendiriyor." dedi.



Son 5 haftada ligde kalmak için mücadele edeceklerini anlatan tecrübeli teknik adam, "Çok gayret gösteriyoruz. Bugün da pozisyonlarımız var. Pozisyona giriyoruz ama değerlendiremiyoruz. Rakip ilk pozisyonda gol atınca direncimiz azalıyor. Karakterimiz teslim olmaya müsait değil. Kalan sürede tüm mücadelemizi göstereceğiz. Haftaya Kayserispor ile final maçına çıkacağız. Kazanarak farkı kapatıp son haftaya kadar yarışı devam ettirmek istiyoruz. Pendikspor takımını sağlıklı bir şekilde limana yanaştırıp ligde tutmayı hedefliyoruz." şeklinde görüş belirtti.