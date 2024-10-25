İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan olay yaratan iddiaya cevap!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu,"Trabzonspor kongre sürecine hakemler üzerinden dahil olduğu" iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.
Sabah'tan Ulaş Uğraş Özdemir'e konuşan Hacıosmanoğlu, "Trabzonspor kongre sürecinde şehirde adım geçiyor. Öncelikle Trabzonlu'ya yakışır şekilde bize sonsuz desteğini veren Ertuğrul Doğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayat felsefemizi tanıyan insanlar çok iyi bilir. Bizde vefa Karagümrük'te semt adı değildir. Ömür boyu taşıdığımız duygudur." dedi.
"ERTUĞRUL DOĞAN'IN HER DAİM YANINDAYIM"
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın her daim yanında olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, "Ertuğrul Doğan'ın federasyon seçimlerindeki desteğini ve duruşunu hiçbir zaman unutmam. Ertuğrul Doğan'ın her daim yanındayım. Çıkan haberlere itibar edilmemesini istiyorum." ifadelerini kullandı.
Sabah'tan Ulaş Uğraş Özdemir'e konuşan Hacıosmanoğlu, "Trabzonspor kongre sürecinde şehirde adım geçiyor. Öncelikle Trabzonlu'ya yakışır şekilde bize sonsuz desteğini veren Ertuğrul Doğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayat felsefemizi tanıyan insanlar çok iyi bilir. Bizde vefa Karagümrük'te semt adı değildir. Ömür boyu taşıdığımız duygudur." dedi.
"ERTUĞRUL DOĞAN'IN HER DAİM YANINDAYIM"
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın her daim yanında olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, "Ertuğrul Doğan'ın federasyon seçimlerindeki desteğini ve duruşunu hiçbir zaman unutmam. Ertuğrul Doğan'ın her daim yanındayım. Çıkan haberlere itibar edilmemesini istiyorum." ifadelerini kullandı.