İbrahim Hacıosmanoğlu: "Devraldığımız açığı kapatmamız gerek"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulundu.

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İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Devraldığımız açığı kapatmamız gerek'
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12 Kasım 2024 13:40
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklama yaptı.

Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada, "Bütçedeki açığı ancak sponsorluklarla kapatabiliyorsunuz. Bir dahaki mali genel kurula gidene kadar devraldığımız açığı kapatmamız gerek. Bunu bugün bu şartlarda yaptık ama bir dahaki anlaşmayı umarım daha iyi şartlarda yaparız." ifadelerini kullandı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNCAĞIZ"

Hacıosmanoğlu, TFF'nin bütçesiyle ilgili daha önce, "4 milyon 681 bin Euro misafir ağırlanmasına harcanmış. Bazı arkadaşlar şampiyona bittikten sonra hala iki, üç gün lüks otellerde kalmış ve ekstra 70 bin avro masraf çıkmış. Şampiyona bitmiş hala niye orada kalıyorsunuz" demişti.

Ayrıca başkan, suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek şöyle konuşmuştu: "5 milyon lira artıda görünen TFF'nin mali bilançosu 272 milyon TL ekside görünüyor. Serbest denetim raporuyla bu düzeltilecek ve ondan sonra suç duyurusunda bulunacağız gerekli makamlara."

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