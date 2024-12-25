Hüseyin Yücel: "Dünya değişti, biz hazırız!"

Beşiktaş Başkanı ve Başkan Adayı Hüseyin Yücel, yaklaşan seçim öncesi bir videolu mesaj paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hüseyin Yücel: 'Dünya değişti, biz hazırız!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Aralık 2024 13:31
Beşiktaş Başkanı ve Başkan Adayı Hüseyin Yücel, yaklaşan seçim öncesi bir videolu mesaj paylaştı.

Taraftarlara seslenen Yücel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Dünya değişti, futbol değişti, kurumsal yönetim süreçleri tamamen değişti... Biz Beşiktaşız, bunu da başarırız. Projelerimiz hazır!"
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery