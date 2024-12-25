Hüseyin Yücel: 'Dünya değişti, biz hazırız!'

Beşiktaş Başkanı ve Başkan Adayı Hüseyin Yücel, yaklaşan seçim öncesi bir videolu mesaj paylaştı.
Taraftarlara seslenen Yücel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Dünya değişti, futbol değişti, kurumsal yönetim süreçleri tamamen değişti... Biz Beşiktaşız, bunu da başarırız. Projelerimiz hazır!"
Taraftarlara seslenen Yücel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Dünya değişti, futbol değişti, kurumsal yönetim süreçleri tamamen değişti... Biz Beşiktaşız, bunu da başarırız. Projelerimiz hazır!"
Hüseyin Yücel: "Dünya değişti, futbol değişti, kurumsal yönetim süreçleri tamamen değişti... Biz Beşiktaşız, bunu da başarırız. Projelerimiz hazır!"pic.twitter.com/2ZINgO8pBR
— Sporx (@sporx) December 25, 2024