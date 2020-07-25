Hüseyin Türkmen: 'Eleştirileri duymamaya çalışıyorum'

Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen, Kayserispor karşılaşmasının ardından açıklamada bulundu.



Türkmen sezon boyunca kendisine ve takımının eleştirilmesi ile ilgili olarak yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı:



"ELEŞTİRİLERİ DUYMAMAYA ÇALIŞIYORUM"



"Türkmen sezon içerisinde zaman zaman eleştirilmelerine rağmen sezonu kazanarak tamamladıklarını söyleyerek, "Ben kendimi kafa olarak iyi hissettiğim zaman sahada en iyi şekilde kendimi veriyorum. Saha dışında olan şeyler bazen etkileyebiliyor. Duymamaya çalışıyorum. Kendi doğduğun şehirde bazı şeyleri yaşamak zor bir durum. Ama duydukça iyi performans gösterince en kıymetlisi de bu oluyor. Her futbolcunun başına inişli çıkışlı performans geliyor. Kendimi her zaman daha iyi hissettiriyor eleştirileri duymak. Ben mücadele etmeye devam ediyorum"



