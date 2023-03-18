Hüseyin Eroğlu: 'Süper Lig'e çıkacağız'

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Süper Lig'e çıkma yolunda önemli bir 3 puan aldıklarını dile getirdi.



Zor bir maç oynadıklarını vurgulayan Eroğlu, "Rakibin kaçırdığı penaltı ilk defa bizim şansımıza kullanıldı. Duran toptan da golü bulduk. İkinci yarı ritmi artırmaya çalıştık. Karşımızda düşme potasından çıkmaya çalışan bir takım vardı. Bu kadroları lig başında olsa farklı yerde olurlardı. Gençlerbirliği'nin de 100. yılını kutluyorum. Bu 3 puan bize önemli bir artı kattı. Maçların zor geçtiğini görüyorsunuz. Son bölümde savunma yaparak oynadık. Değişiklikler yaptık ama çok top kaybı yaptık. Kazandığımız için mutluyuz. Kazandığımız sürece arkamıza bakmaya gerek yok. Şehir olarak istediğimiz Süper Lig'e çıkacağız." diye konuştu.



Deplasman tribününü dolduran Samsunspor taraftarına teşekkür eden Eroğlu, şu an 17 maç olan yenilmezlik serilerini ligin sonuna kadar sürdürmek istediklerini, Süper Lig için de 73-74 puanın yeterli olabileceğini sözlerine ekledi.





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