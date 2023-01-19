Hüseyin Eroğlu: 'Kazanırsak avantaj elimize geçer'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Eyüpspor maçını kazanarak avantajlı süreci başlatmış olacaklarını söyledi.



Eroğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 22 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacakları Eyüpspor maçını değerlendirdi.



Puan tablosunun 1 ve 2'nci sırasındaki iki takımın karşılaşacağına işaret eden Eroğlu, "Her maç olduğu gibi bu maça da kazanmak için hazırlanıyoruz. Tabii ki rakibimizin kadrosuna ve gücüne saygı duyuyoruz ama biz de çok güçlü bir takımız. Taraftarımızın bizi yalnız bırakmaması sayesinde deplasmanda da sahamızda gibi oynuyoruz. Taktik, disiplin ve oyun formasyonu birleştiğinde çok güçlü bir takım haline geliyoruz." ifadelerini kullandı.



Rakibin analizini yaptıklarını, güçlü yanlarını geliştirmeye çalıştıklarını dile getiren Eroğlu, "Oyun gücünün, hedefe giderken bizi çok önemli yere getireceğini biliyoruz. Hep söylediğim bir şey vardır. Sistemimiz, oyuncuların bireysel performansı, bunlar tabii ki önemli şeylerdir ama asıl önemli olan takımın performansını sahaya güçlü şekilde yansıtmasıdır. Kazandığımız takdirde bizim için çok avantajlı bir süreç başlayacak." diye konuştu.



Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Eroğlu, şunları kaydetti:



"Şampiyonluk yürüyüşünde takıma güç katacak oyuncular alacağız. İhtiyacımız olan bölgelere başkanımızla, yönetim kurulumuzla zaten paylaştığımız isimler üzerinden gidiyoruz ama transfer kolay olmuyor. Samsunspor'a gelecek oyuncu, ihtiyacımız olan oyuncu olmak zorunda. Tabii ki bir sürü isim dolaşabiliyor ama devre arasında ihtiyacımız olmayan oyuncuyu almak doğru değildir. Görüştüğümüz oyuncular var ancak anlaştığımız net bir isim yok. Samsunspor ismi duyulunca olay farklı boyuta da gidebiliyor. Bu anlamda başkanımız, transferleri gizli tutarak yapmaya çalışıyor. Yakın zamanda inşallah aramıza katılan oyuncular olacaktır."



Muhammet Ali Özbaskıcı, Kadeem Harris, Ali Ülgen, Mücahit Albayrak, Berk Taşkın ve Şener Kaya'nın sakatlıklarının sürdüğüne dikkati çeken Eroğlu, sakat oyuncuların takıma dönmesiyle kadro derinliğinin artacağını vurguladı.



Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip, Eyüpspor maçının hazırlıklarını Eroğlu yönetiminde sürdürdü.



Antrenmanda futbolcular 5'e 2 pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Sakatlığı süren Muhammet Ali Özbaskıcı antrenmana katılmazken, Kadeem Harris, Ali Ülgen, Mücahit Albayrak, Berk Taşkın ve Şener Kaya takımdan ayrı koşu yaptı.





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