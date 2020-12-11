Hüseyin Çimşir'e hayırlı olsun ziyareti

Erzurumspor'un taraftar grubu, teknik direktör Hüseyin Çimşir'e ziyarette bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hüseyin Çimşir'e hayırlı olsun ziyareti
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11 Aralık 2020 16:13
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı futbolcular teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular çift kale maç, 5'e 2 top kapma, pres ve taktik çalışmaları yaptı.

Futbolcular, akşam yapacağı ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.

Antrenman sonunda mavi-beyazlı ekibin taraftar grubu, teknik direktör Hüseyin Çimşir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 13 Aralık Pazar günü 13.30'da başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni Kazım Karabekir Stadı'nda ağırlayacak.



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