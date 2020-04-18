Hüseyin Çimşir'den oyunculara ev ödevi

Ünal Karaman'ın sürpriz ayrılığı sonrasında bir numaralı sorumlu olan Hüseyin Çimşir, kısa sürede önemli mesafe aldı. Takım kupada yoluna devam ederken ligde de zirveye çıktı. Genç teknik adam, şu sıralarda herkes gibi evde. O da çalışma ve koordinasyon içerisinde. Yardımcılarıyla beraber oyunculara evde özel çalışma programı veren Çimşir, ayrıca takımı mental olarak da hazır tutmaya çalışıyor. Futbolcularını tek tek arayıp durumlarını soruyor ve moral veriyor. Hüseyin Hoca, lig başladığında takımın hazır olmasını istiyor.Ayrıca yönetim ile teknik ekip arasında yeni sezona yönelik planlamalar da konuşuluyor. Tabii ki öncelik bu sezonu mutlu sonla kapatmak olsa da yarınlara dair planlar da var.Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik anlamda tedbirli davranacak olan Ahmet Ağaoğlu yönetimi, Sosa ve Novak ile yeni mukavele yapacak. Opsiyonlu sözleşmeleri bulunan Da Costa, Bilal Başaçıkoğlu ve Manoel'in durumu da değerlendirme aşamasında.