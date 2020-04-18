Hüseyin Çimşir'den oyunculara ev ödevi

Oyunculara bireysel çalışmaları için özel programlar veren Hüseyin Çimşir, ayrıca tele-görüşmeler yapıyor

Haber; Türkiye
Hüseyin Çimşir'den oyunculara ev ödevi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Nisan 2020 12:47
Ünal Karaman'ın sürpriz ayrılığı sonrasında bir numaralı sorumlu olan Hüseyin Çimşir, kısa sürede önemli mesafe aldı. Takım kupada yoluna devam ederken ligde de zirveye çıktı. Genç teknik adam, şu sıralarda herkes gibi evde. O da çalışma ve koordinasyon içerisinde. Yardımcılarıyla beraber oyunculara evde özel çalışma programı veren Çimşir, ayrıca takımı mental olarak da hazır tutmaya çalışıyor. Futbolcularını tek tek arayıp durumlarını soruyor ve moral veriyor. Hüseyin Hoca, lig başladığında takımın hazır olmasını istiyor.

YENİ PLANLAMA 

Ayrıca yönetim ile teknik ekip arasında yeni sezona yönelik planlamalar da konuşuluyor. Tabii ki öncelik bu sezonu mutlu sonla kapatmak olsa da yarınlara dair planlar da var.

Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik anlamda tedbirli davranacak olan Ahmet Ağaoğlu yönetimi, Sosa ve Novak ile yeni mukavele yapacak. Opsiyonlu sözleşmeleri bulunan Da Costa, Bilal Başaçıkoğlu ve Manoel'in durumu da değerlendirme aşamasında.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için