Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Gençlerbirliği'ne mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"ELİMİZDE SİHİRLİ DEĞNEK YOK"



10 günde 3 maç kaybettiklerini belirten Hüseyin Çimşir, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Kazanmak istiyorduk olmadı. Oyuna iyi başladık, rakip duran toplarla pozisyon buldu. Oyunda üstün taraf bizdik. Kazamamanın verdiği sıkıntılar... Golü bulamadığınız zaman demoralize oluyorsunuz. Panik yaşıyorsunuz, atamıyorsunuz. 10 günde 3 maç, 3 mağlubiyet. Elimizde sihirli değnek yok. Bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. Tekrar söylüyorum, oyuncu grubunu antrenmanda değerlendirme şansımız olmuyor. Sadece maçtaki performanslarıyla bir şeyler yapabiliyoruz. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar böyle yaptık, daha fazlasını vermeye çalışacağız." dedi.



"YETENEĞİ SAHADA GÖRELİM"



Yetenekli oyuncuların sahada bekleneni veremediğine vurgu yapan Hüseyin Çimşir "Bazen bir şeylerin değişmesi gerekiyor, değiştirmek gerekiyor. Yeteneğinizi sahada performansa dönüştürüyorsanız, yetenek o zaman değerli oluyor. Bireysel anlamda yetenekli oyuncular var ama sahada karşılığı yoksa bir anlamı yok. Üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Buradan bir şekilde kalkmak zorundayız. Bu işi düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz, katkı vermeye çalışıyoruz, bazen zorlanıyoruz. Süreç alacak, sabretmek gerekiyor. Bu yolda devam edeceğiz." diye konuştu.



