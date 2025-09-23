23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
17:00
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
20:00
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
20:00
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
20:00
23 Eylül
Espanyol-Valencia
20:00
23 Eylül
Levante-Real Madrid
22:30
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
22:30
23 Eylül
Wolves-Everton
21:45

Hulusi Belgü: "Yeni yönetimde yokum"

Fenerbahçe'de Ali Koç döneminde yönetimde görev alan Hulusi Belgü, yeni yönetimde yer alacağı haberlerini yalanladı.

23 Eylül 2025 16:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Hulusi Belgü: 'Yeni yönetimde yokum'
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hulusi Belgü, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Ali Koç'un son döneminde yönetimde yer alan Belgü, yeni yönetimde yer alacağı haberlerini yalanladı.

Hulusi Belgü'nün açıklaması şu şekilde:

"Hakkımda, Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde farklı görevler üstleneceğim ya da bu yönde bana teklifler yapıldığına dair çıkan söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır.

"Sayın Saran dostum ve arkadaşımdır, seçilmiş olan yönetim kuruluna ve yapılan görev dağılımına saygı göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Her Fenerbahçeli gibi bizler de Fenerbahçe'ye destek olmaya devam edeceğiz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
