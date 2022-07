İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull City'nin "Seyahat ve Forma Sponsoru" olan Corendon Airlines, kulüp ile yeni bir iş birliğine daha imza atıyor. Hull City'nin kendi sahası MKM Stadyumu'nda oynanacak sezon öncesi son hazırlık maçı, Corendon Airlines sponsorluğunda "Corendon Airlines Cup" turnuvası olarak düzenlenecek.Corendon Airlines Cup'ta Hull City, 20 Temmuz Çarşamba günü Premier Lig'in güçlü takımlarından Leicester City'i MKM Stadyumu'nda ağırlayacak. Türkiye saati ile 21:45'te oynanacak mücadelede Hull City, yeni transferleri ile birlikte tam kadro olarak sezon öncesinde kendi seyircisi önüne çıkmanın heyecanını yaşayacak. Heyecanlı karşılaşma Türkiye'de ve İngiltere'de canlı olarak yayınlanacak.Hull City CEO'su Jim Rodwell bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Corendon Airlines Cup ile ilgili şunları söyledi: "Premier Lig'in güçlü takımlarından Leicester City'i, Corendon Airlines Cup'ta MKM Stadyumu'nda ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Seyahat ve Forma Sponsorumuz Corendon Airlines'ı da özel konuklarımız olarak ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Sezon öncesi hazırlık dönemimiz için çok önemli olan maçımıza sponsor olarak, güçlü iş birliğimizi geliştirmeleri harika oldu."Son yıllarda hem Türkiye'de hem yurt dışında spor takımlarına ve spor organizasyonlarına verdiği desteklerle spora değer katan Corendon Airlines'ın Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, MKM Stadyumu'nda düzenlenecek Corendon Airlines Cup sponsorluğu için: "İki güçlü ve köklü İngiltere takımı olan Hull City ve Leicester City arasında oynanacak bu dostluk maçına sponsor olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Hull City ile mayıs ayında başlayan ve kısa sürede büyüyen ortaklığımızla birlikte şu anda İngiltere'de evimiz olarak kucakladığımız MKM Stadyumu'nda olmak bizim için heyecan verici olacak. MKM Stadyumu'nda ilk kez düzenlenecek olan Corendon Airlines Cup'ın gelenekselleşerek her yıl yapılmasını umuyoruz." dedi.Corendon Airlines, Hull City'nin Acun Ilıcalı tarafından satın alınmasından bu yana kulübün beraber çalıştığı ilk Türk menşeili marka olma özelliğini taşıyor. Mayıs ayında iş birliği anlaşmasını duyuran Hull City ve Corendon Airlines Yönetimi, kulübün ulaşım ihtiyaçlarının yanı sıra özel olarak tasarlanan Hull City uçağı ile Hull City taraftarlarını da Türkiye'ye götürmeyi planlıyor.1 Temmuz'da Hull City'nin A Takım forma sponsoru olarak iş birliğini geliştiren Corendon Airlines, Hull City'nin sahası MKM Stadyum'daki görsel varlığı ile İngiltere'deki marka imajının pekiştirmeyi hedefliyor.Corendon Airlines sponsorluğunda 20 Temmuz'da ilk kez düzenlenecek Corendon Airlines Cup ile Hull City, sezon öncesindeki hazırlıklarını MKM Stadyumu'nda kendi seyircisi önünde oynayarak tamamlayacak."İlklerin Havayolu" Corendon Airlines, spor sponsorlukları ve destek verdiği yarışlar ile Türk sporu için değer yaratıyor. Corendon Airlines geçmişten bugüne, yurt içi ve yurt dışında Hull City, Anadolu Efes Spor Kulübü, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, FC. Nurnberg Futbol Takımı, Bike Aid Bisiklet Takımı, Türk Korfbol Milli Takımı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Altınordu Futbol Kulübü, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, İTÜ Basketbol Takımı, Akdeniz Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, ITU Honeybees Quidditch Takımı, ITU Ultimate Frizbi Takımı, Corendon-Circus Bisiklet Takımı, Hollanda Kadın Milli Voleybol Takımı, Hollanda Milli Buz Hokeyi Takımı, Haarlem Corendon Kinheim Beyzbol Takımı, DEÜ Solaris Güneş Arabaları Ekibi, patika koşusu yarışları Salomon Cappadocia Ultra-Trail, Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky ve Corendon Airlines Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu ile profesyonel yol bisikleti yarışı Tour of Antalya'ya sponsorluk desteği vermişti.