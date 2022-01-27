Hull City, Şota Arveladze'yi açıkladı!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, teknik direktörlük görevine Şota Arveladze'nin getirildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Hull City, Şota Arveladze'yi açıkladı!
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27 Ocak 2022 22:22
Ünlü Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de teknik direktörlük görevine Şota Arveladze getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, başarılı teknik adamla 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Şota Arveladze sözleşme sonrası yaptığı açıklamada, "Bana bu fırsatı veren herkese teşekkür ederim. Futbolda olan herkesin İngiltere'de çalışmak istediğine inanıyorum. Gerçekten çok mutluyum, ailem çok gururlu." dedi.

Hücum futbolu oynatmak istediğini belirten tecrübeli teknik adam, "Çok motiveyim. Bu kulübün sahip olduğu futbolcularla, genç yeteneklerle ve kaliteyle iyi şeyler yapabileceğini göstermeye açım. Hücum futbolu oynamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ana hedefimiz her zaman kazanmak olacak." ifadelerini kullandı.

Şota Arveladze, son olarak Özbekistan takımlarından Pakhtakor takımını çalıştırmıştı.

 
 

 

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