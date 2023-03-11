İngiltere Championship'te Coventry ile Hull City karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Hull City'de sakatlanan Benjamin Tetteh'nin yerine 22. dkaikda oyuna giren Oscar Estupinan, 52. dakikada attığı golle skoru 1-0 yaptı.



Coventry'de Matt Godden 71. dakikada attığı golle durumu 1-1 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.



Hull City'de maça 11'de başlayan Ozan Tufan ve Jean Michael Seri 81 dakika, Dimitrios Pelkas 60 dakika görev yaptı.



Allahyar Sayyadmanesh, 60. dakikada Dimitrios Pelkas'ın yerine oyuna girdi. Adama Traore de 81. dakikada Seri'nin yerine şans buldu.



Bu beraberliğin ardından Coventry 53, son beş deplasmanda kazanamayan Hull City ise 46 puana ulaştı.



İngiltere Championship'te gelecek hafta Coventry, Wigan Athletic'e konuk olacak. Hull City, Burnley'i ağırlayacak.





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