İngiltere Lig Kupası 1. Tur karşılaşmasında Hull City, sahasında Sheffield Wednesday ile karşı karşıya geldi. Hull City, MKM Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1'lik skorla kaybetti.



Karşılaşmada Sheffield Wednesday'e galibiyeti getiren golleri 1 ve 10. dakikalarda Charlie McNeill attı. Hull City'nin tek golü 9. dakikada Marvin Mehlem'den geldi.



Hull City'de Abdülkadir Ömür, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 64 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu, Mehlem'in attığı golde asisti yapan isim oldu.



Bu sonucun ardından Hull City, Lig Kupası'na veda etti. Sheffield Wednesday ise bir üst tura yükseldi.





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