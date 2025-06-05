Hull City'de Sergej Jakirovic için geri sayım!

Hull City, Kayserispor'un hocası Sergej Jakirovic için artık geri sayıma başladı.Hull Daily Mail'de yer alan habere göre, Jakirovic ve iki yardımcısının, İngiltere'de çalışmak için gerekli çalışma iznini aldıkları belirtildi. İngiliz ekibi ile anlaşma sağlayan Jakirovic'in göreve bir an önce başlamak istediği yazıldı.İngiliz ekibinin, Jakirovic için kalan bir yıllık sözleşmesi nedeniyle Kayserispor'a tazminat ödeyeceği ifade edildi.Hull City, gerekli prosedürleri tamamlamasının ardından Bosnalı teknik adamı bu ay düzenlenecek bir basın toplantısı ile tanıtmak istiyor.Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, salı akşamı katıldığı bir programda,demişti.Kayserispor ile Süper Lig'de 17 maça çıkan Jakirovic, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyer yaşamıştı.