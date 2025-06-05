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Hull City'de Sergej Jakirovic için geri sayım!

Hull City, teknik direktörlük görevine Sergej Jakirovic'i getirmek için geri sayıma geçti. İngiliz ekibi, Jakirovic için Kayserispor'a tazminat ödeyecek.

calendar 05 Haziran 2025 15:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Hull City'de Sergej Jakirovic için geri sayım!
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Hull City, Kayserispor'un hocası Sergej Jakirovic için artık geri sayıma başladı.

Hull Daily Mail'de yer alan habere göre, Jakirovic ve iki yardımcısının, İngiltere'de çalışmak için gerekli çalışma iznini aldıkları belirtildi. İngiliz ekibi ile anlaşma sağlayan Jakirovic'in göreve bir an önce başlamak istediği yazıldı.

TAZMİNAT ÖDENECEK

İngiliz ekibinin, Jakirovic için kalan bir yıllık sözleşmesi nedeniyle Kayserispor'a tazminat ödeyeceği ifade edildi.


Hull City, gerekli prosedürleri tamamlamasının ardından Bosnalı teknik adamı bu ay düzenlenecek bir basın toplantısı ile tanıtmak istiyor.

ACUN ILICALI AÇIKLAMIŞTI

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, salı akşamı katıldığı bir programda, "Nurettin Açıkalın (Kayserispor Başkanı) ile görüşeceğim. Kimsenin hocasını çalmadık. Tarz olarak öyle insanlar değiliz. Gayet güzel şekilde ilişkilerimizde belirli şeyler yapıyoruz. Sevgili başkanımız ile de görüşeceğiz. Bir teknik direktör bunu istiyorsa, biz nasıl Ferdi'ye izin verdiysek, aynı durum var." demişti.

SÜPER LİG PERFORMANSI

Kayserispor ile Süper Lig'de 17 maça çıkan Jakirovic, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyer yaşamıştı.


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