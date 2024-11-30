Hull City'de çöküş devam ediyor

İngiltere Championship'te Hull City deplasmanda Middlesbrough'a 3-1 kaybetti ve üst üste 5. yenilgisini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Hull City'de çöküş devam ediyor
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30 Kasım 2024 17:33
İngiltere Championship'in 18. haftasında Andy Dawson'ın yönetimindeki Hull City deplasmanda Michael Carrick'in ekibi Middlesbrough'a 3-1 kaybetti.

Riverside Stadyumu'nda oynana maçta Middlesbrough'un gollerini 24. dakikada Finn Azaz, 41 ve 79. dakikalarda ise Tommy Conway kaydetti.

Hull City'nin tek golünü ise 71. dakikada Mason Burstow attı.

Hull City'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Abdülkadir Ömür, karşılaşmada 81 dakika sahada kalırken Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Joao Pedro 69 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 5. mağlubiyetini alan Hull City 15 puanda kalırken, Middlesbrough 30 puana yükseldi.


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