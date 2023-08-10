Hull City, ayrılığı açıkladı!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Benjamin Tetteh ile ayrılığı açıkladı.



Hull City, Tetteh'in transferi için Metz ile anlaşma sağlandığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcu için bonservis bilgisi ise paylaşılmadı.



Bir dönem Türkiye'de Yeni Malatyaspor forması da giyen Tetteh, Hull City forması altında 17 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.



