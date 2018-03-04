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'Hulk' Fernandao kaldığı yerden...

Sezonun ikinci yarısıyla birlikte adeta yeniden doğan Fenerbahçe'nin Brezilyalı santrforu Fernandao, Akhisar maçında formasına kavuşuyor.

'Hulk' Fernandao kaldığı yerden...
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04 Mart 2018 12:16
Sezonun ikinci yarısıyla birlikte adeta yeniden doğan Fenerbahçe'nin Brezilyalı santrforu Fernandao, Akhisar maçında formasına kavuşuyor. 

Ligde son 6 maçın 5'inde ilk 11 başlayan Brezilyalı golcü, attığı 5 golle takımın en skorer ismi olmuştu. 

Ligdeki Beşiktaş maçında attığı gol sonrası 1 maç ceza alan Fernandao, kupada bu cezayı tamamladı. Kocaman'ın, Brezilyalıyı Akhisar maçında ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor


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