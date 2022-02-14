Hücumda tek başına: Kerem Aktürkoğlu

Galatasaray'da bu sezonun öne çıkan ismi Kerem Aktürkoğlu oldu. 23 yaşındaki futbolcu, attığı goller ve yaptığı asistlerle takımı ayakta tutan isim olmayı başardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Hücumda tek başına: Kerem Aktürkoğlu
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14 Şubat 2022 10:07
Galatasaray'ın 6 gol 3 asistle Spor Toto Süper Lig'de en skorer ismi olan Kerem Aktürkoğlu hücumda adeta tek başına mücadele ediyor.

Frikikten de gol bulan genç futbolcu, son olarak kornerleri de kullanmaya başladı. Kayseri maçında Kerem'in köşe vuruşundan Muhammed'in golü geldi ve Galatasaray yenilgiden kurtuldu. 23 yaşındaki yıldız bu sezon Kasımpaşa ve Alanya deplasmanları ile iç sahadaki Antalyaspor ve Kayserispor maçlarında gol ya da asistleriyle skora direkt etki etti.

Kerem olmasaydı 5 puan daha az toplayacak olan sarı-kırmızılı takım, ateş hattının içerisinde 17. sırada yer alacaktı.

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