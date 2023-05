Eski NBA süperstarı Dwight Howard, Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic'i en iyi döneminde "domine edebileceğini" iddia etti.



Bu hafta kariyerindeki ilk NBA Finalleri serisinde oynayacak olan Jokic NBA'deki en iyi oyunculardan biri olarak kabul edilse de, Howard, kendisinin en iyi döneminde daha iyi olduğunu söyledi.



Eski NBA oyuncusu Chandler Parsons, FanDuel TV'de eski NBA yıldızına "Şu anda en iyi dönemindeki Jokic mi yoksa Dwight Howard mı daha iyi derdin?" şeklinde soru yönelttiğinde, 37 yaşındaki oyuncu vakit kaybetmeden gülerek şu yanıtı verdi:



"Tabii ki her türlü Dwight Howard derdim. Her pozisyonda yüzüm gülerek domine ederdim. Her türlü Dwight diyorum."



Tayvan'daki T1 Ligi'nin Taoyuan Leopards takımında forma giyen Howard, yakın zamanda bir gün NBA'e geri dönme arzusundan bahsetmişti.