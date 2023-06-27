Houston Rockets'ın, eski oyuncusu James Harden için "ciddi bir olasılık olmaya" devam ettiği iddia edildi.



Son raporlar Harden'ın muhtemelen Philadelphia 76ers ile yeniden sözleşme imzalayacağını belirtmiş olsa da, yıldız oyuncuya yakın bir kaynağın The Athletic'ten Sam Amick'e yaptığı açıklamaya göre Rockets ekibi, "ciddi bir olasılık olmaya" devam ediyor.



Rockets'ın, 2023 NBA Draftı'nda Amen Thompson ve Cam Whitmore'u kadrosuna eklemesine rağmen Harden'ı radarından henüz çıkarmadığı öne sürüldü.



NBA'in en genç takımlarından biri olan Houston'ın, bu konuda eskiye göre daha hızlı bir karara varmasının beklendiği de raporlarda yer buldu.





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