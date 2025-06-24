Charlotte Hornets, yıldız oyun kurucu LaMelo Ball'u takas etmeyi aktif olarak düşünmese de, ciddi bir teklif gelmesi durumunda değerlendirmeye açık.ESPN'den Shams Charania, The Pat McAfee Show'da yaptığı açıklamada,dedi.ifadelerini kullandı.23 yaşındaki Ball, 2024-25 sezonunda 47 maçta 25.2 sayı, 7.4 asist ve 4.9 ribaund ortalamaları tutturdu. Mart ayı sonunda yaşadığı bilek ve ayak bileği sakatlıkları nedeniyle sezonu erken kapattı.Hornets, sezonu 19-63'lük dereceyle tamamlayarak Doğu Konferansı'nın en kötü ikinci takımı oldu. Ball, Kasım ayında kariyer rekoru olan 50 sayılık maçını oynamıştı.2023 yazında imzaladığı 5 yıl – 203.8 milyon dolarlık sözleşmesinin ikinci yılına girecek olan LaMelo, uzun vadeli kontratı sayesinde Hornets'in elini güçlendiriyor. Henüz adı bir takımla anılmasa da genç yaşı, skor potansiyeli ve pas yetenekleriyle pek çok takım için cazip bir hedef.