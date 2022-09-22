Hollanda Polonya'ya nefes aldırmadı

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 5. maçında Hollanda, deplasmanda Polonya'yı 2-0 mağlup etti.

, Fotoğraf; EPA
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Hollanda Polonya'ya nefes aldırmadı
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22 Eylül 2022 23:44
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 5. maçında Hollanda, deplasmanda Polonya'ya konuk oldu.

PGE Narodowy'de oynanan maçı Hollanda 2-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında Gakpo'nun golüyle öne geçen Hollanda, ikinci yarıda Bergwijn ile farkı ikiye çıkararak zorlu Polonya deplasmanından 3 puanla ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Hollanda 13 puana yükseldi ve grubunda liderliğe çıktı. Polonya ise 1 puanda kaldı.

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