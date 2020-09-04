Hollanda Lewandowski'siz Polonya'yı tek golle geçti

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında Hollanda ile Polonya karşı karşıya geldi.
Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmayı Hollanda 1-0 kazanarak turnuvaya 3 puanla başladı.
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 61. dakikasında Bergwijn eşitliği bozarak Hollanda'yı öne geçirdi. Kalan dakikalarda Polonya üst üste oyuncu değişiklikleriyle skoru değiştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Hollanda sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.
Polonya'da Lewandowski kadroda yer almazken Hollanda'da Ronaldo Koeman'ın Barcelona teknik direktörlüğüne gelmesi nedeniyle takımın başında yardımcı antrenör Dwight Lodeweges yer aldı.
Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmayı Hollanda 1-0 kazanarak turnuvaya 3 puanla başladı.
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 61. dakikasında Bergwijn eşitliği bozarak Hollanda'yı öne geçirdi. Kalan dakikalarda Polonya üst üste oyuncu değişiklikleriyle skoru değiştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Hollanda sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.
Polonya'da Lewandowski kadroda yer almazken Hollanda'da Ronaldo Koeman'ın Barcelona teknik direktörlüğüne gelmesi nedeniyle takımın başında yardımcı antrenör Dwight Lodeweges yer aldı.