Hollanda'dan Kanada karşısında rahat prova

Hazırlık karşılaşmasında Hollanda ile Kanada karşı karşıya geldi.
Feijenoord Stadyumu'nda oynanan maçı Hollanda 4-0 kazandı.
Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Memphis Depay, 57. dakikada Jeremie Frimpong, 63. dakikada Wout Weghorts ve 83. dakikada Virgil van Dijk kaydetti.
Hollanda, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçını 10 Haziran'da İzlanda ile oynayacak.
Feijenoord Stadyumu'nda oynanan maçı Hollanda 4-0 kazandı.
Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Memphis Depay, 57. dakikada Jeremie Frimpong, 63. dakikada Wout Weghorts ve 83. dakikada Virgil van Dijk kaydetti.
Hollanda, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçını 10 Haziran'da İzlanda ile oynayacak.
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