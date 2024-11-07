Hollanda'dan AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı için yorum!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar'a konuk olacak. Hem Fenerbahçe hem de Hollanda ekibi için çok kritik olan bu müsabakaya yönelik ELF Voetbal yazarı Sander Berends, Fanatik'e değerlendirmelerde bulundu.
İşte ELF Voetbal yazarı Sander Berends'in Alkmaar-Fenerbahçe maçına dair değerlendirmeleri:
"AZ Alkmaar'da şu anda en dikkat çeken konu takımda birçok sakat oyuncunun bulunması. Bu nedenle son haftalarda peş peşe yenilgiler aldılar. Takımın yıldız ismi Ruben van Bommel, parmak sakatlığı nedeniyle son 3 karşılaşmada oynamadı. 20 yaşındaki hücum oyuncusunun Fenerbahçe karşısında 11'e dönmesini bekliyoruz. Eğer bu olmazsa, yerine Poku görev yapacak. Şu anda bir tecrübe eksikliği yaşıyorlar. Son haftalarda ligin en genç kadrosuyla oynuyorlar. Yaş ortalamaları 20.8. Ellerinde fazla deneyimli diyebileceğimiz oyuncu yok. Bunların başında gelen 32 yaşındaki stoper Bruno Martins-Indi sakatlığı nedeniyle haftalardır forma giyemiyor. 33 yaşındaki Clasie'nin deneyimi de tek başına yetmiyor."
"PAVLIDIS'İN YERİ DOLMADI"
"Geride kalan yaz döneminde Alkmaar önemli oyuncularını kaybetti. Bunların başında da Benfica'ya satılan Yunan forvet Vangelis Pavlidis geliyor. Onun yerine Tottenham'dan Troy Parrott transfer edildi. İrlandalı oyuncu Heerenveen karşısında 4 gol atarak yıldızlaşmıştı. Ancak Parrott sonraki maçlarda şanssızdı. Çok çalışkan bir oyuncu ancak Pavlidis'in hücumdaki bağlantı görevini yerine getiremiyor."
"TAM KADRO OLSALAR..."
"Aslında tüm takım sağlıklı olsa, AZ Alkmaar kaliteli ve tehlikeli bir rakip. Ancak bu kadar eksik olunca, zorlanıyorlar. Birçok maçta genç takımdan oyuncu almak zorunda kaldılar. Geçen sezonun müzmin yedeği sağ bek Denso Kasius, bu sezon farklı bölgelerde 10 maçta oynadı, 2 gol atıp, 2 asist yaptı. Son Feyenoord mücadelesinde de Japon sağ bek Maikuma yedek kaldı ve Kasius oynadı. Bu karşılaşmada Maikuma'nın 11'e dönmesi muhtemel. Alkmaar, Avrupa Ligi'nde ilk 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi aldılar. Fenerbahçe maçı, Kırmızı-Beyazlılar için Avrupa'da hayatta kalma sınavı olacak."
İşte ELF Voetbal yazarı Sander Berends'in Alkmaar-Fenerbahçe maçına dair değerlendirmeleri:
"AZ Alkmaar'da şu anda en dikkat çeken konu takımda birçok sakat oyuncunun bulunması. Bu nedenle son haftalarda peş peşe yenilgiler aldılar. Takımın yıldız ismi Ruben van Bommel, parmak sakatlığı nedeniyle son 3 karşılaşmada oynamadı. 20 yaşındaki hücum oyuncusunun Fenerbahçe karşısında 11'e dönmesini bekliyoruz. Eğer bu olmazsa, yerine Poku görev yapacak. Şu anda bir tecrübe eksikliği yaşıyorlar. Son haftalarda ligin en genç kadrosuyla oynuyorlar. Yaş ortalamaları 20.8. Ellerinde fazla deneyimli diyebileceğimiz oyuncu yok. Bunların başında gelen 32 yaşındaki stoper Bruno Martins-Indi sakatlığı nedeniyle haftalardır forma giyemiyor. 33 yaşındaki Clasie'nin deneyimi de tek başına yetmiyor."
"PAVLIDIS'İN YERİ DOLMADI"
"Geride kalan yaz döneminde Alkmaar önemli oyuncularını kaybetti. Bunların başında da Benfica'ya satılan Yunan forvet Vangelis Pavlidis geliyor. Onun yerine Tottenham'dan Troy Parrott transfer edildi. İrlandalı oyuncu Heerenveen karşısında 4 gol atarak yıldızlaşmıştı. Ancak Parrott sonraki maçlarda şanssızdı. Çok çalışkan bir oyuncu ancak Pavlidis'in hücumdaki bağlantı görevini yerine getiremiyor."
"TAM KADRO OLSALAR..."
"Aslında tüm takım sağlıklı olsa, AZ Alkmaar kaliteli ve tehlikeli bir rakip. Ancak bu kadar eksik olunca, zorlanıyorlar. Birçok maçta genç takımdan oyuncu almak zorunda kaldılar. Geçen sezonun müzmin yedeği sağ bek Denso Kasius, bu sezon farklı bölgelerde 10 maçta oynadı, 2 gol atıp, 2 asist yaptı. Son Feyenoord mücadelesinde de Japon sağ bek Maikuma yedek kaldı ve Kasius oynadı. Bu karşılaşmada Maikuma'nın 11'e dönmesi muhtemel. Alkmaar, Avrupa Ligi'nde ilk 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi aldılar. Fenerbahçe maçı, Kırmızı-Beyazlılar için Avrupa'da hayatta kalma sınavı olacak."