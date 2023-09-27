Holiday: "Milwaukee'den başka bir takımda oynamak istemiyorum"

Milwaukee Bucks guardı Jrue Holiday, "başka bir takımda oynamak istemediğini" söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Holiday: 'Milwaukee'den başka bir takımda oynamak istemiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Eylül 2023 11:44
Son güncelleme 27 Eylül 2023 11:49
Milwaukee Bucks guardı Jrue Holiday, "başka bir takımda oynamak istemediğini" söyledi.

Holiday, Bucks'a katıldığı 2020'den bu yana başarısında önemli bir figür olarak yerini sağlamlaştırmış, takımdaki ilk sezonunda Milwaukee'nin NBA şampiyonluğunu kazanmasında etkili bir rol oynamıştı.

Milwaukee Journal Sentinel'den Jim Owczarski ile yaptığı röportajda Holiday, takımla ve şehirle olan derin bağını şu sözlerle ifade etti:

"Tüm kalbimle şunu söyleyebilirim ki, ölene dek kendimi bir 'Buck' olarak göreceğim. Başka bir takımda oynamak istemiyorum. Bucks organizasyonunun bir parçası olarak daha da büyük başarılar elde etme potansiyeline sahip olduğumuza inanıyorum ve Milwaukee'yi temsil etmeye devam etmek istiyorum."

Geçtiğimiz sezon 33 yaşındaki oyuncu kariyerinde ikinci kez All-Star seçilmeyi başarmış, ayrıca 2021 ve 2023 yıllarında iki kez savunma beşlerine seçilerek bu alandaki başarısını tescillemeyi sürdürmüştü.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery