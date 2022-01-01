Holiday ile birlikte Bucks'ta 4 oyuncu, KOVID protokolünde!

Milwaukee Bucks guardı Jrue Holiday, takımda George Hill, Pat Connaughton ve Grayson Allen ile birlikte NBA'in sağlık ve güvenlik protokollerine giren dördüncü oyuncu oldu.



Başantrenörü Mike Budenholzer'ın da Çarşamba günü KOVID protokollerine girdiği Milwaukee ekibi, bu gece Brooklyn Nets'a karşı Barclays Center'a giderken koçundan ve birkaç guardından yoksun olacak.



Bucks, guard rotasyonunu güçlendirmenin bir yolu olarak Langston Galloway'i kadrosuna katmış olsa da, takımda oynamaya uygun tek net point guard Javonte Smart olarak listelenmiş durumda.



Bu sezon 18.4 sayı ve 6.7 asist ortalamalarına sahip olan 31 yaşındaki Holiday, geçtiğimiz Aralık ayında performansını yükseltmiş, %56 şut ortalamasıyla 21.3 sayı, 7.3 asist ve 1.8 top çalma istatistiklerine ulaşmıştı.



