Hoffenheim - FCSB maçında gol yok!

UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile FCSB 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hoffenheim - FCSB maçında gol yok!
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12 Aralık 2024 22:44
Son güncelleme 13 Aralık 2024 00:12
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Hoffenheim, sahasında FCSB ile karşı karşıya geldi.

PreZero Arena'daki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Hoffenheim 6, FCSB 11 puana yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Hoffenheim, sahasında Tottenham'ı ağırlayacak. FCSB, Karabağ deplasmanına gidecek.

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