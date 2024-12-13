UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Hoffenheim, sahasında FCSB ile karşı karşıya geldi.
PreZero Arena'daki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Hoffenheim 6, FCSB 11 puana yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Hoffenheim, sahasında Tottenham'ı ağırlayacak. FCSB, Karabağ deplasmanına gidecek.
PreZero Arena'daki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Hoffenheim 6, FCSB 11 puana yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Hoffenheim, sahasında Tottenham'ı ağırlayacak. FCSB, Karabağ deplasmanına gidecek.