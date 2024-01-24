Hikmet Karaman: 'Başkanın ne yapacağı belli olmaz'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Beşiktaş maçının ardından konuştu.Hikmet Karaman yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Karaman ayrıca,açıklamasını yaptı.Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman,ifadelerini kullandı.Transfer yapmaları gerektiğine vurgu yapan deneyimli teknik adam,diye görüş belirtti.Yusuf Sarı'nın Galatasaray'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili bir soruyu Hikmet Karaman,şeklinde yanıtladı."Geçen sene depremi yaşayan bir ülkeyiz. Kovid-19 nedeniyle liglerin tatil olması... Bütün olarak bakmakta fayda var. Bazı takımlar ligden çekildi, teknik adamların kalitesi ve yeni gelen genç neslin tecrübesi. Ekonomik kriz. Bunlar takımları ve oyuncuları etkileyecek faktörler. Kurallar o kadar çok değişiyor ki. Bunu çok tartıştık. Yabancı kuralının amacı, yerli oyuncunun çıkması. Ancak Türkiye yabancının serbest olduğu dönemde yurt dışına oyuncu transferi olmuş. Geçmişi analiz edip adımlar atmalıyız. Global olarak bakmamız lazım. Pro Lisanslı teknik direktör yetiştirmek çok önemli. Benim için zor adam diyorlarmış. Bu hocayı almayın diyorlarmış. Ne yapalım ülkemizin kültürü bu. Bu kadar."