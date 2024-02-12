Heyecan Sporx ile başlar, eğlence Bilyoner ile sürer!

Türkiye'de sporseverlerin vazgeçilmezlerinden olan Sporx ile Bilyoner işbirliğinin altına imza attı.

Haber; Sporx.com
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Heyecan Sporx ile başlar, eğlence Bilyoner ile sürer!
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12 Şubat 2024 13:01
Son güncelleme 12 Şubat 2024 14:03
Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner ile yeni bir işbirliğinin altına imza atmanın büyük bir heyecanı yaşıyoruz.

Kendi alanlarında öncü olan iki kurum, sporseverlerin daha keyifli bir deneyim yaşaması amacıyla birlikte hareket edecek.

Sektördeki 20. yılını geride bırakan Türkiye'nin ilk online spor ve şans oyunları platformu Bilyoner, Sporx ile olan iş birliğini büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak görüyor.

Sporda eğlencenin ilk adresi konumuna geldiği 20 yıl boyunca paydaşlarının da katkısıyla çok sayıda yeniliği hayata geçiren Bilyoner, güçlü ortaklıklar kurmayı sürdürüyor.

Sporx ile değerli bir anlaşma yapan Bilyoner; spor, teknoloji ve eğlenceyi buluşturan iş birliklerine devam edecek.

Bilyoner ile olan işbirliğimizi sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.

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