Heyecan Sporx ile başlar, eğlence Bilyoner ile sürer!

Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner ile yeni bir işbirliğinin altına imza atmanın büyük bir heyecanı yaşıyoruz.



Kendi alanlarında öncü olan iki kurum, sporseverlerin daha keyifli bir deneyim yaşaması amacıyla birlikte hareket edecek.



Sektördeki 20. yılını geride bırakan Türkiye'nin ilk online spor ve şans oyunları platformu Bilyoner, Sporx ile olan iş birliğini büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak görüyor.



Sporda eğlencenin ilk adresi konumuna geldiği 20 yıl boyunca paydaşlarının da katkısıyla çok sayıda yeniliği hayata geçiren Bilyoner, güçlü ortaklıklar kurmayı sürdürüyor.



Sporx ile değerli bir anlaşma yapan Bilyoner; spor, teknoloji ve eğlenceyi buluşturan iş birliklerine devam edecek.



Bilyoner ile olan işbirliğimizi sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.



