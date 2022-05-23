Hertha Berlin, Hamburg'u eleyerek Bundesliga'da kaldı

Bundesliga play-out mücadelesi rövanşında Hertha Berlin, Bundesliga II ekibi Hamburg'a konuk oldu.



Volksparkstadion'da oynanan maçı Hertha Berlin 2-0 kazandı. İlk maçı 1-0 kaybeden Hertha Berlin, toplamda 2-1'lik üstünlüğe ulaşarak Bundesliga'da kalmayı başardı.



Mücadelede Hertha Berlin'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Boyata ve 63. dakikada Plattenhardt kaydetti.



Bu sonuçla 2017-2018 sezonundan bu yana Bundesliga'dan uzak olan Hamburg'un hasreti devam etmiş oldu. Sezonu 16. sırada bitiren ve büyük yatırıma rağmen hayal kırıklığı yaşayan Hertha Berlin Bundesliga'da kalmayı başardı.





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