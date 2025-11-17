Miami Heat guardı Tyler Herro, geçirdiği ayak bileği ameliyatının ardından bir aydan uzun süredir uzak kaldığı parkelere 1–2 hafta içinde dönmeyi hedefliyor.Underdog NBA'in aktardığına göre Herro, ameliyat sonrası iyileşme sürecinde önemli ilerleme kaydetti ve önümüzdeki bir ila iki hafta içinde sezon debutunu gerçekleştirmeyi planlıyor.Herro, başlangıçta sezon öncesi kamp dönemine yetişmeyi hedefliyordu ancak ayak bileği üzerindeki işlem, hem kampın tamamını hem de hazırlık maçlarının hepsini kaçırmasına neden oldu. Bu süreç düzenli sezonun ilk ayını da sahalardan uzak geçirmesiyle sonuçlandı.Geçtiğimiz sezon ilk kez All-Star seçilen Herro, kariyer yılını geçirerek ortalama 23.8 sayı, 5.4 asist ve 5.1 ribaunt istatistiklerini yakalamıştı.Herro'nun dönüş tarihi yaklaşırken Miami Heat, rotasyonunu ve saha içi yerleşimini onsuz şekilde ayarlamaya devam ediyor. Doğu Konferansı'nın rekabetçi yapısı nedeniyle Heat, onun yokluğunda özellikle savunma ve dış şut dengesini korumaya çalışıyor.Heat, 13 maç sonunda 7–6 derecesiyle Doğu'da 10. sırada bulunuyor ve bu süreçte hücum yükünü büyük ölçüde Bam Adebayo ve Norman Powell taşıyor.