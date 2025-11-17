17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
22:45
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
22:45
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
22:45
17 Kasım
Malta-Polonya
22:45
17 Kasım
Almanya-Slovakya
22:45
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
22:45

Herro sezon açılışına yaklaşıyor, 1-2 hafta içinde dönüyor

Miami Heat guardı Tyler Herro, geçirdiği ayak bileği ameliyatının ardından bir aydan uzun süredir uzak kaldığı parkelere 1–2 hafta içinde dönmeyi hedefliyor.

calendar 17 Kasım 2025 14:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Herro sezon açılışına yaklaşıyor, 1-2 hafta içinde dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Miami Heat guardı Tyler Herro, geçirdiği ayak bileği ameliyatının ardından bir aydan uzun süredir uzak kaldığı parkelere 1–2 hafta içinde dönmeyi hedefliyor.

Underdog NBA'in aktardığına göre Herro, ameliyat sonrası iyileşme sürecinde önemli ilerleme kaydetti ve önümüzdeki bir ila iki hafta içinde sezon debutunu gerçekleştirmeyi planlıyor.

Herro, başlangıçta sezon öncesi kamp dönemine yetişmeyi hedefliyordu ancak ayak bileği üzerindeki işlem, hem kampın tamamını hem de hazırlık maçlarının hepsini kaçırmasına neden oldu. Bu süreç düzenli sezonun ilk ayını da sahalardan uzak geçirmesiyle sonuçlandı.


Geçtiğimiz sezon ilk kez All-Star seçilen Herro, kariyer yılını geçirerek ortalama 23.8 sayı, 5.4 asist ve 5.1 ribaunt istatistiklerini yakalamıştı.

Herro'nun dönüş tarihi yaklaşırken Miami Heat, rotasyonunu ve saha içi yerleşimini onsuz şekilde ayarlamaya devam ediyor. Doğu Konferansı'nın rekabetçi yapısı nedeniyle Heat, onun yokluğunda özellikle savunma ve dış şut dengesini korumaya çalışıyor.

Heat, 13 maç sonunda 7–6 derecesiyle Doğu'da 10. sırada bulunuyor ve bu süreçte hücum yükünü büyük ölçüde Bam Adebayo ve Norman Powell taşıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.