Hentbolda Türkiye Kupası birinci tur kuraları çekildi

Hentbolda, 2023-2024 sezonu Türkiye Kupası birinci tur eşleşmeleri belli oldu.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Spor Salonu'nda yapılan kura çekimine kadın ve erkeklerde 6 takım katıldı.



Buna göre çift maç eleme usulü oynanacak Türkiye Kupası erkeklerde ilk tur maçları kasım ayında, kadınlarda ise aralık ayında yapılacak.



İlk tur eşleşmeler ve maçların oynanacağı tarihler şöyle:



Kadınlar:



Bursa Büyükşehir Belediyesi- Görele Belediyesi



Yenimahalle Belediyesi - Anadolu Üniversitesi



Aksaray Belediyesi - Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş.



Türkiye Kupası 1. tur maçları:



1. Maç 21-22 Aralık



2. Maç 28-29 Aralık



Erkekler:



Nilüfer Belediyesi - Konya Büyükşehir Belediyesi



Trabzon Büyükşehir Belediye - Bahçelievler Belediyesi



Köyceğiz Belediyesi - Rize Belediyesi



Türkiye Kupası 1. tur maçları:



1. Maç 14-15 Kasım



2. Maç 20-21 Kasım



