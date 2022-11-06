Hentbolda milliler play-off turuna kaldı!

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Tur rövanş maçında Büyük Britanya'yı 44-16 yendi.
Bu sonuçla milliler, Dünya Şampiyonası'na katılmak için son adım olan play-off turuna adını yazdırdı.
Anıl Ender Durgun'un sunumunu yaptığı maçın devre arası TED Ankara Koleji Vakfı halk oyunları topluluğunun gösterisi de yoğun ilgi gördü.
Salon: THF
Hakemler: Georgiana Murariu, Mihaela Paraschiv (Romanya)
Türkiye: Selen Akalın, Beyza Karaçam (4), Merve Özbolluk, Cansu Akalın (6), Aslı Çalışkan, Gülcan Tügel (5), Döne Gül Bozdoğan (2), Yaren Berfe Göker, Merve Özkaşıkçı (3), Neslihan Çalışkan (3), Emine Gökdemir (2), Kübra Sarıkaya (7), Ceren Demirçelen (5), Eda Nur Çetin (2), Zeynepnur Ulukoz (2), Elif Sıla Aydın (3)
Büyük Britanya: Lacour, Thornewell (4), Gowland (5), Tubacka, Ibanga, Neilson (1), Bell, Adeniran, Schofield (2), Edwards, Cappell, Leese, Whitty (2), Luke (2), Dibden, Saunders
Devre: 23-9
İki dakika cezası alanlar: Cansu Akalın, Neslihan Çalışkan, Emine Gökdemir, Ceren Demirçelen (Türkiye), Thornewell, Tubacka (Büyük Britanya),
Bu sonuçla milliler, Dünya Şampiyonası'na katılmak için son adım olan play-off turuna adını yazdırdı.
Anıl Ender Durgun'un sunumunu yaptığı maçın devre arası TED Ankara Koleji Vakfı halk oyunları topluluğunun gösterisi de yoğun ilgi gördü.
Salon: THF
Hakemler: Georgiana Murariu, Mihaela Paraschiv (Romanya)
Türkiye: Selen Akalın, Beyza Karaçam (4), Merve Özbolluk, Cansu Akalın (6), Aslı Çalışkan, Gülcan Tügel (5), Döne Gül Bozdoğan (2), Yaren Berfe Göker, Merve Özkaşıkçı (3), Neslihan Çalışkan (3), Emine Gökdemir (2), Kübra Sarıkaya (7), Ceren Demirçelen (5), Eda Nur Çetin (2), Zeynepnur Ulukoz (2), Elif Sıla Aydın (3)
Büyük Britanya: Lacour, Thornewell (4), Gowland (5), Tubacka, Ibanga, Neilson (1), Bell, Adeniran, Schofield (2), Edwards, Cappell, Leese, Whitty (2), Luke (2), Dibden, Saunders
Devre: 23-9
İki dakika cezası alanlar: Cansu Akalın, Neslihan Çalışkan, Emine Gökdemir, Ceren Demirçelen (Türkiye), Thornewell, Tubacka (Büyük Britanya),
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