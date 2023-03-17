Hentbol Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu

HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nın yarı final ilk karşılaşmasında Beykoz Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 25-24 yendi.
Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilen maçta, çekişmeli geçen ilk yarıyı Sakarya Büyükşehir Belediyespor 14-12 önde tamamladı.
İkinci yarıda farkın açılmasını engellemek isteyen Beykoz Belediyespor, bulduğu gollerle bitime 7 dakika kala beraberliği (21-21) yakaladı. Kalan süresi büyük çekişmeye sahne olan müsabakayı Beykoz Belediyespor 25-24 kazandı.
Bu sonuçla Beykoz Belediyespor, finale yükselen ilk takım oldu.
Diğer finalist, Beşiktaş Yurtbay Seramik ile Spor Toto arasında yapılacak maçın ardından belli olacak.
Kupanın final maçı cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak.
Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilen maçta, çekişmeli geçen ilk yarıyı Sakarya Büyükşehir Belediyespor 14-12 önde tamamladı.
İkinci yarıda farkın açılmasını engellemek isteyen Beykoz Belediyespor, bulduğu gollerle bitime 7 dakika kala beraberliği (21-21) yakaladı. Kalan süresi büyük çekişmeye sahne olan müsabakayı Beykoz Belediyespor 25-24 kazandı.
Bu sonuçla Beykoz Belediyespor, finale yükselen ilk takım oldu.
Diğer finalist, Beşiktaş Yurtbay Seramik ile Spor Toto arasında yapılacak maçın ardından belli olacak.
Kupanın final maçı cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak.
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